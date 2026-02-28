Написав "Гіперіон": помер відомий на увесь світ письменник-фантаст Ден Сіммонс

Відомий на світ американський письменник Ден Сіммонс, автор науково-фантастичного роману "Гіперіон", перекладеного зокрема українською мовою, помер у 77 років.

Сіммонс помер 21 лютого в Лонгмонті, що у штаті Колорадо, у США, в оточенні "коханої дружини Карен і дочки Джейн". Про це стало відомо 27 лютого, повідомляє видання Newsweek.

Родина письменника розповіла, що його не стало внаслідок інсульту.

"Мій дорогий друг і незрівнянний письменник Ден Сіммонс помер у суботу від інсульту у віці 77 років. Він кидав виклик літературним нормам, досліджуючи історичну фантастику, жахи, кримінал та інші жанри", — прокоментував новину про смерть Сіммонса його колега-письменник Девід Моррелл.

Інші подробиці про обставини смерті письменника та поховання ЗМІ наразі не розкривають.

Відео дня

Ден Сіммонс помер: що відомо про письменника

З відкритих джерел | книги "Гіперіон" Дена Сіммонса

Ден Сіммонс народився в Пеорії, що у штаті Іллінойс, 4 квітня 1948 року. Закінчив спершу Вабаш-коледж у Кроуфордсвіллі, штату Індіана, зі ступенем бакалавра англійської мови. Згодом отримав ступінь магістра освіти у Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі, штат Міссурі. Пізніше здобув почесний докторський ступінь від Вабаш-коледжу.

Після здобуття освіти Сіммонс працював деякий час педагогом у школі. Загалом пропрацював понад 18 років в освітній сфері і був номінований на звання "Вчитель року штату Колорадо".

Прославився письменник після публікації роману "Гіперіон" у 1989 році. Книга розповідає про наукові експерименти на Старій Землі, внаслідок яких сталася глобальна катастрофа, що знищила планету. Незадовго до виходу з-під контролю чорної діри трапилося переселення людей на інші планети Всесвіту.

Роман здобув популярність у світі. Українською мовою його було перекладено та опубліковано у 2016 році, як йдеться у відкритих джерелах.

У 2013 році з'явилися чутки про екранізацію роману студією Warner Bros. Pictures за мотивами перших двох книг. Режисером стрічки міг стати Скот Деріксон, що прославився роботою над фільмом "День, коли Земля зупинилася", однак з невідомих причин тоді цього так і сталося.

У 2021 році чутки про екранізацію роману знову з'явилися через наміри актора і продюсера Бредлі Купера.

Нагадаємо, 26 лютого Національна філармонія України повідомила про смерть народного артиста Романа Кофмана.

25 лютого видання Daily Mail писало про раптову смерть доньки актора Мартіна Шорта.