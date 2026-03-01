"Киев — мой дом": скандальный Потап рассказал, где живет, и вернется ли в Украину

Потап (Алексей Потапенко) рассказал, где сейчас живет во время полномасштабной войны и планирует ли возвращаться в Украину. По словам артиста, он не привязывается к одной стране, хотя домом до сих пор считает Киев.

С началом большой войны продюсер и рэпер уехал за границу. В интервью Вадиму Бухкалову Потап сообщил, что вместе с женой, певицей Настей Каменских, постоянно меняет место жительства и не поселился окончательно нигде. Супруги, в частности, арендуют дом в Барселоне и квартиру в Майами.

"Для меня вполне нормальное состояние находиться за границей. Я всю жизнь работал за границей, зарабатывал. Но все равно домом считал Киев, и так до сих пор считаю. Единственное, что я стал больше времени проводить за границей. Я еще не остановился ни на одной стране. Нас с Настей тянет больше в Майами, потому что она поет на испанском. А там точка соприкосновения всех культур", — говорит артист.

В то же время Потап говорит, что не может спрогнозировать, где будет жить в дальнейшем, однако не исключает возвращения в Украину после завершения войны. Он подчеркнул, что именно в Киеве остаются его дом, недвижимость и близкие люди, поэтому связь со страной не прерывается независимо от места пребывания.

"Где мы будем? Я вообще ничего не исключаю сейчас. И то, что я вернусь в Украину после войны, тоже. Для меня Украина всегда дом, родина. С Украиной всегда буду поддерживать взаимоотношения. Буду всегда помогать. И буду делать все для Украины. У нас там недвижимость, родители, половина семьи живет. Где мы будем — не загадываю. Даю себе полную свободу. Могу работать из любой точки мира. Не знаю, вернусь я или нет, но точно буду всегда с Украиной", — добавил певец.

Скандалы с Потапом

После начала полномасштабного вторжения артист неоднократно становился фигурантом публичных скандалов. Чаще всего его критикуют за жизнь за границей и отсутствие в Украине, а также за отдых в Дубае с россиянами, выступление в Германии как артиста "русского ретро" и интервью Юрию Дудю.

