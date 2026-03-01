"Київ – мій дім": скандальний Потап розказав, де живе, і чи повернеться в Україну

Потап (Олексій Потапенко) розповів, де нині мешкає під час повномасштабної війни та чи планує повертатися до України. За словами артиста, він не прив’язується до однієї країни, хоча домом досі вважає Київ.

З початком великої війни продюсер і репер виїхав за кордон. В інтерв’ю Вадиму Бухкалову Потап повідомив, що разом із дружиною, співачкою Настею Каменських, постійно змінює місце проживання й не оселився остаточно ніде. Подружжя, зокрема, орендує будинок у Барселоні та квартиру в Маямі.

"Для мене цілком нормальний стан перебувати за кордоном. Я все життя працював за кордоном, заробляв. Але все одно домом вважав Київ, і так досі вважаю. Єдине, що я став більше часу проводити за кордоном. Я ще не зупинився на жодній країні. Нас з Настею тягне більше до Маямі, бо вона співає іспанською. А там точка дотику всіх культур", — говорить артист.

Водночас Потап каже, що не може спрогнозувати, де житиме надалі, однак не відкидає повернення в Україну після завершення війни. Він підкреслив, що саме в Києві залишаються його дім, нерухомість і близькі люди, тому зв’язок із країною не переривається незалежно від місця перебування.

"Де ми будемо? Я взагалі нічого не виключаю зараз. І те, що я повернуся до України після війни, теж. Для мене Україна завжди дім, батьківщина. З Україною завжди буду підтримувати взаємини. Буду завжди допомагати. І робитиму все для України. У нас там нерухомість, батьки, половина сім'ї живе. Де ми будемо — не загадую. Даю собі повну свободу. Можу працювати з будь-якої точки світу. Не знаю, повернуся я чи ні, але точно буду завжди з Україною", — додав співак.

Скандали з Потапом

Після початку повномасштабного вторгнення артист неодноразово ставав фігурантом публічних скандалів. Найчастіше його критикують за життя за кордоном і відсутність в Україні, а також за відпочинок у Дубаї з росіянами, виступ у Німеччині як артиста "російського ретро" та інтерв’ю Юрію Дудю.

