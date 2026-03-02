"Спасайте": сын Тома Хэнкса "застрял" в Колумбии из-за курьезного случая с паспортом

35-летний Чет Хэнкс, сын 69-летнего известного голливудского актера Тома Хэнкса, поехал в Колумбию, однако его путешествие завершилось тем, что теперь он не может оттуда уехать.

Младший Хэнкс застрял в городе Медельин, после того, как поехал туда без американского паспорта. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram в пятницу, 27 февраля.

Чет объяснил, что сначала поехал в Пуэрто-Рико на празднование дня рождения своего друга Макса. После этого он решил не сразу возвращаться обратно, а сначала остановиться в Медельине, чтобы навестить другого друга, Тейлора.

Однако, как выяснилось, сын Тома Хэнкса имеет двойное гражданство, из-за чего путешествовал с греческим паспортом.

"Я путешествую с греческим паспортом, потому что у меня двойное гражданство. Я не использовал американский паспорт, потому что он скоро заканчивается, а иногда тебя не пускают в страну, даже если паспорт еще не закончился, но скоро закончится", — признался Чет.

Скриншот | сообщение Чета Хэнкса о том, как он застрял в Колумбии

Когда Хэнкс младший прибыл в аэропорт, там его ошарашили известием о том, что ему на самом деле нужна "зеленая карта" для возвращения в Америку. Однако этого документа у звезды нет.

"У меня нет зеленой карты, потому что я гражданин США", — пояснил Чет.

Теперь он оказался в непонятном положении, поскольку неизвестно, что ему остается делать. Однако даже в такой ситуации Чет Хэнкс не перестает терять оптимизм.

"Конечно, есть худшие места, где можно застрять, но я буквально не имею никакого представления, что мне делать, а единственное посольство, которое может решить эту проблему, находится в Боготе", — отметил сын голливудской звезды.

До Боготы из Медельина — час полета, однако Чет признался, что не хочет туда лететь. Он также пошутил в конце, призвав поклонников "освободить" его.

Реакция пользователей

Поклонники Чета Хэнкса бурно отреагировали на его сообщение. Большинство пользователей шутят по поводу курьезной ситуации.

"Пора завести семью там", — дал шутливый совет один из поклонников.

"Я могу прилететь к тебе и привезти твой американский паспорт... Где он, мама, он уже в пути, молодой человек!", — написала другая поклонница.

Еще один пользователь посоветовал воспользоваться информацией о том, кем является отец Чета: "Единственный случай, когда стоило бы сыграть карту "мой папа есть...".

