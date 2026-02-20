Катается в метро: голливудский актер выглядит неузнаваемо (фото)

Американский актер Том Хэнкс шокировал жителей Сиднея, когда его заметили в метро в час пик. Голливудская суперзвезда сейчас снимается в Австралии, в продолжении своей эпопеи о Второй мировой войне, "Грейхаунд", которую продюсировал Apple+.

Хэнкс пытался ехать инкогнито в сером свитере, шляпе цвета хаки и темных солнцезащитных очках. Об этом пишет Daily Mail.

Том Хэнкс выглядит неузнаваемо

Однако один бдительный фанат узнал звезду "Форреста Гампа", который садился на станцию "Северный Сидней".

"Я сразу поняла, как только он сел в вагон, что это он, потому что у меня сильные навыки распознавания лиц, а его лицо движется очень особым образом", — рассказала очевидица.

А один восторженный фанат быстро сфотографировал звезду фильма "Спасти рядового Райана", сказав своей дочери: "Я думаю, что тот высокий парень вон там — Том Хэнкс".

Том Хэнкс у метро Фото: Facebook

Заметив, что он привлек внимание фаната, Хэнкс улыбнулся, и мать с дочерью представились.

Фанат рассказал изданию: "Я подошел к нему и просто сказал: "Пожалуйста, скажите мне, что вы Том Хэнкс!"

Актер приложил палец к губам с улыбкой и сказал: "Я не хочу, чтобы меня узнали и устроили сцену".

Том Хэнкс у метро Фото: Facebook

Женщина продолжила: "Поэтому я прошептала: "Можно мне сфотографироваться с вами?" Он улыбнулся и сказал: "Нам нужно выйти на следующей остановке, давайте сделаем это!"

Актер вышел на станции "Барангару" в сопровождении нескольких спутников.

