Неузнаваемого Джонни Деппа заметили на съемках фильма: что известно (фото)
Американский актер Джонни Депп выглядит совершенно неузнаваемым, когда его впервые увидели на съемочной площадке фильма "Эбенезер: Рождественская песня" с Андреа Райзборо.
Фотографии, которые публикует издание Daily Mail, показывают, что Депп вернулся на съемочную площадку в роли антигероя Чарльза Диккенса, Эбенезера Скруджа, в новой экранизации "Рождественской песни".
Классический роман Диккенса 1843 года рассказывает о Скрудже, пожилом скряге, которого накануне Рождества посещает призрак его бывшего делового партнера Джейкоба Марли, а также духи прошлого, настоящего и будущего Рождества.
Возвращение Джонни Деппа
Актер был одет в синее парчовое пальто и черную кепку, а также имел длинные седые бакенбарды. Джонни дрожал и смеялся между дублями вместе со своей коллегой по съемочной площадке Андреа Райзборо.
Это будет его первый высокобюджетный фильм за четыре года после судебного процесса 2022 года, в котором Деппа обвинили в домашнем насилии над его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Кроме появления во французском фильме "Фаворитка", крупные студии на годы списали его со счетов.
Депп также снимется вместе с Пенелопой Крус в боевике "Пьяница" позже в этом году. Ходят слухи, что он также ведет переговоры с продюсером "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймером о повторной роли Джека Воробья в шестом фильме.
Ожидается, что фильм "Эбенезер: Рождественская история" выйдет в кинотеатрах в ноябре 2026 года.
