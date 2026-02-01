Неузнаваемого Джонни Деппа заметили на съемках фильма: что известно (фото)

Американский актер Джонни Депп выглядит совершенно неузнаваемым, когда его впервые увидели на съемочной площадке фильма "Эбенезер: Рождественская песня" с Андреа Райзборо.

Фотографии, которые публикует издание Daily Mail, показывают, что Депп вернулся на съемочную площадку в роли антигероя Чарльза Диккенса, Эбенезера Скруджа, в новой экранизации "Рождественской песни".

Классический роман Диккенса 1843 года рассказывает о Скрудже, пожилом скряге, которого накануне Рождества посещает призрак его бывшего делового партнера Джейкоба Марли, а также духи прошлого, настоящего и будущего Рождества.

Джонни Депп Фото: Daily Mail

Возвращение Джонни Деппа

Актер был одет в синее парчовое пальто и черную кепку, а также имел длинные седые бакенбарды. Джонни дрожал и смеялся между дублями вместе со своей коллегой по съемочной площадке Андреа Райзборо.

Это будет его первый высокобюджетный фильм за четыре года после судебного процесса 2022 года, в котором Деппа обвинили в домашнем насилии над его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Кроме появления во французском фильме "Фаворитка", крупные студии на годы списали его со счетов.

Джонни Депп Фото: Daily Mail

Депп также снимется вместе с Пенелопой Крус в боевике "Пьяница" позже в этом году. Ходят слухи, что он также ведет переговоры с продюсером "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймером о повторной роли Джека Воробья в шестом фильме.

Ожидается, что фильм "Эбенезер: Рождественская история" выйдет в кинотеатрах в ноябре 2026 года.

