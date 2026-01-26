Бывшая жена Джонни Деппа заговорила об их скандальном разводе

Австралийская актриса Эмбер Херд дала редкий комментарий о том, что она потеряла после проигрыша суда со своим бывшим мужем Джонни Деппом за клевету в 2022 году.

Во время кинофестиваля "Сандэнс" 2026 звезда фильма "Аквамен" появилась в роли приглашенной гостьи в фильме "Замолчали", документальном фильме об обвиняемых мужчинах, которые используют иски о клевете как оружие, чтобы заставить замолчать женщин, которые говорят о насилии. Об этом пишет Variety.

Эмбер Херд о разводе с Джонни Деппом

"Это не про меня. Я потеряла способность говорить", — сказала она во время разговора с режиссером Селиной Майлз.

"Я здесь не для того, чтобы рассказывать свою историю. Я не хочу рассказывать свою историю. На самом деле, я больше не хочу использовать свой голос. В этом проблема", — добавила 39-летняя Херд.

Эмбер Херд с дочерью Фото: Amber Heard/Instagram

Развод Херд и Деппа

В феврале 2019 года Джонни Депп подал в суд на Херд на 50 миллионов долларов за клевету на него, опубликованную в статье Washington Post 2018 года. Эмбер обвиняла "Джека Воробья" в домашнем насилии.

Три года спустя актриса проиграла суд о клевете и была обязана выплатить бывшему 10 миллионов долларов компенсации убытков и 350 000 долларов штрафа. По встречному иску ей было присуждено 2 миллиона долларов компенсации убытков.

В декабре 2022 года звезда фильма "Аквамен" урегулировала дело с Деппом, согласившись выплатить ему 1 миллион долларов.

Через три месяца после проигрыша суда Херд и ее старшая дочь, 4-летняя Уна Пейдж, переехали в Испанию.

