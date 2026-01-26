Колишня дружина Джонні Деппа заговорила про їхнє скандальне розлучення
Австралійська акторка Ембер Герд дала рідкісний коментар про те, що вона втратила після програшу суду зі своїм колишнім чоловіком Джонні Деппом за наклеп у 2022 році.
Під час кінофестивалю "Санденс" 2026 зірка фільму "Аквамен" з'явилася в ролі запрошеної гості у фільмі "Замовклі", документальному фільмі про обвинувачених чоловіків, які використовують позови про наклеп як зброю, щоб змусити замовкнути жінок, які говорять про насильство. Про це пише Variety.
Ембер Герд про розлучення з Джонні Деппом
"Це не про мене. Я втратила здатність говорити", — сказала вона під час розмови з режисеркою Селіною Майлз.
"Я тут не для того, щоб розповідати свою історію. Я не хочу розповідати свою історію. Насправді, я більше не хочу використовувати свій голос. У цьому проблема", — додала 39-річна Герд.
Розлучення Герд та Деппа
У лютому 2019 року Джонні Депп подав до суду на Герд на 50 мільйонів доларів за наклеп на нього, опублікований у статті Washington Post 2018 року. Ембер звинувачувала "Джека Горобця" в домашньому насильстві.
Три роки по тому акторка програла суд про наклеп і була зобов'язана виплатити колишньому 10 мільйонів доларів компенсації збитків та 350 000 доларів штрафу. За зустрічним позовом їй було присуджено 2 мільйони доларів компенсації збитків.
У грудні 2022 року зірка фільму "Аквамен" врегулювала справу з Деппом, погодившись виплатити йому 1 мільйон доларів.
Через три місяці після програшу суду Герд та її старша дочка, 4-річна Уна Пейдж, переїхали до Іспанії.
