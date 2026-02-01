Невпізнаваного Джонні Деппа помітили на зйомках фільму: що відомо (фото)

Американський актор Джонні Депп виглядає абсолютно невпізнанним, коли його вперше побачили на знімальному майданчику фільму "Ебенезер: Різдвяна пісня" з Андреа Райзборо.

Фотографії, які публікує видання Daily Mail, показують, що Депп повернувся на знімальний майданчик у ролі антигероя Чарльза Діккенса, Ебенезера Скруджа, у новій екранізації "Різдвяної пісні".

Класичний роман Діккенса 1843 року розповідає про Скруджа, літнього скнару, якого напередодні Різдва відвідує привид його колишнього ділового партнера Джейкоба Марлі, а також духи минулого, теперішнього та майбутнього Різдва.

Джонні Депп Фото: Daily Mail

Повернення Джонні Деппа

Актор був одягнений у синє парчеве пальто та чорну кепку, а також мав довгі сиві бакенбарди. Джонні тремтів та сміявся між дублями разом зі своєю колегою по знімальному майданчику Андреа Райзборо.

Відео дня

Це буде його перший високобюджетний фільм за чотири роки після судового процесу 2022 року, у якому Деппа звинуватили в домашньому насильстві над його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Окрім появи у французькому фільмі "Фаворитка", великі студії на роки списали його з рахунків.

Джонні Депп Фото: Daily Mail

Депп також зніметься разом з Пенелопою Крус у бойовику "П'яниця" пізніше цього року. Ходять чутки, що він також веде переговори з продюсером "Піратів Карибського моря" Джеррі Брукхаймером про повторну роль Джека Горобця у шостому фільмі.

Очікується, що фільм "Ебенезер: Різдвяна історія" вийде в кінотеатрах у листопаді 2026.

