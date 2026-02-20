Катається в метро: голлівудський актор виглядає невпізнавано (фото)

Американський актор Том Генкс шокував мешканців Сіднея, коли його помітили в метро в годину пік. Голлівудська суперзірка зараз знімається в Австралії, в продовженні своєї епопеї про Другу світову війну, "Грейхаунд", яку продюсував Apple+.

Генкс намагався їхати інкогніто в сірому светрі, капелюсі кольору хакі та темних сонцезахисних окулярах. Про це пише Daily Mail.

Том Генкс виглядає невпізнавано

Однак один пильний фанат впізнав зірку "Форреста Гампа", який сідав на станцію "Північний Сідней".

"Я одразу зрозуміла, щойно він сів у вагон, що це він, бо в мене сильні навички розпізнавання облич, а його обличчя рухається дуже особливим чином", — розповіла очевидиця.

А один захоплений фанат швидко сфотографував зірку фільму "Врятувати рядового Раяна", сказавши своїй доньці: "Я думаю, що той високий хлопець он там — Том Генкс".

Том Генкс у метро Фото: Facebook

Помітивши, що він привернув увагу фаната, Генкс посміхнувся, і мати з дочкою представилися.

Фанат розповів виданню: "Я підійшов до нього і просто сказав: "Будь ласка, скажіть мені, що ви Том Генкс!"

Актор приклав палець до губ з посмішкою та сказав: "Я не хочу, щоб мене впізнали та влаштували сцену".

Том Генкс у метро Фото: Facebook

Жінка продовжила: "Тож я прошепотіла: "Можна мені сфотографуватися з вами?" Він посміхнувся і сказав: "Нам потрібно вийти на наступній зупинці, давайте зробимо це!"

Актор вийшов на станції "Барангару" в супроводі кількох супутників.

