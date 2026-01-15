Актор-серцеїд 2000-х виглядає абсолютно невпізнанним (фото)

57-річного американського актора та зірку серіалу "Шпигунка" Майкла Вартана помітили нещодавно за покупками в Лос-Анджелесі, і він виглядав абсолютно невпізнанним з часів своєї кар'єри голлівудського серцеїда 2000-х.

Вартан був одягнений невимушено: чорна толстовка з капюшоном, штани Puma та кепка Los Angeles Kings. Актор продемонстрував сиву бороду та окуляри, що додало йому разюче іншого вигляду. Про це пише Page Six.

Майкл Вартан Фото: Backgrid

Вартан знімався в серіалі "Шпигунка" разом з Дженніфер Гарнер з 2001 по 2006 рік, і вони недовго зустрічалися в реальному житті у 2003 році.

Майкл Вартан Фото: Backgrid

Хто такий Майкл Вартан

Він також знявся у пам'ятних романтичних комедіях "Нецілована" з Дрю Беррімор та "Якщо свекруха — монстр" з Дженніфер Лопес. Його останньою акторською роботою була запрошена роль в епізоді серіалу "Бог зафрендив мене" на каналі CBS у 2018 році.

Вартан досі дружить зі своїми колишніми колегами, незважаючи на те, що відійшов від Голлівуду. У 2023 році Дженніфер Гарнер навіть привітала його з днем ​​народження в Instagram, опублікувавши їхнє спільне фото з серіалу "Шпигунка".

У 2021 році він з'явився на "Шоу Дрю Беррімор" і приголомшив свою колишню колегу, зізнавшись, що мав почуття під час їхньої культової сцени поцілунку у фільмі 1999 року "Нецілована".

