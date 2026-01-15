Актер-сердцеед 2000-х выглядит совершенно неузнаваемым (фото)

57-летнего американского актера и звезду сериала "Шпионка" Майкла Вартана заметили недавно за покупками в Лос-Анджелесе, и он выглядел совершенно неузнаваемым со времен своей карьеры голливудского сердцееда 2000-х.

Вартан был одет непринужденно: черная толстовка с капюшоном, брюки Puma и кепка Los Angeles Kings. Актер продемонстрировал седую бороду и очки, что придало ему разительно другой вид. Об этом пишет Page Six.

Майкл Вартан Фото: Backgrid

Вартан снимался в сериале "Шпионка" вместе с Дженнифер Гарнер с 2001 по 2006 год, и они недолго встречались в реальной жизни в 2003 году.

Майкл Вартан Фото: Backgrid

Кто такой Майкл Вартан

Он также снялся в памятных романтических комедиях "Нецелованная" с Дрю Бэрримор и "Если свекровь — монстр" с Дженнифер Лопес. Его последней актерской работой была приглашенная роль в эпизоде сериала "Бог зафрендил меня" на канале CBS в 2018 году.

Вартан до сих пор дружит со своими бывшими коллегами, несмотря на то, что отошел от Голливуда. В 2023 году Дженнифер Гарнер даже поздравила его с днем рождения в Instagram, опубликовав их совместное фото из сериала "Шпионка".

В 2021 году он появился на "Шоу Дрю Бэрримор" и ошеломил свою бывшую коллегу, признавшись, что испытывал чувства во время их культовой сцены поцелуя в фильме 1999 года "Нецелованная".

