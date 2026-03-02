"Рятуйте": син Тома Генкса "застряг" у Колумбії через курйозний випадок із паспортом

35-річний Чет Генкс, син 69-річного відомого голлівудського актора Тома Генкса, поїхав у Колумбію, однак його подорож завершилася тим, що тепер він не може звідти виїхати.

Молодший Генкс застряг у місті Медельїн, після того, як поїхав туди без американського паспорта. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram у п'ятницю, 27 лютого.

Чет пояснив, що спочатку поїхав до Пуерто-Рико на святкування дня народження свого друга Макса. Після цього він вирішив не одразу повертатися назад, а спершу зупинитися в Медельїні, щоб відвідати іншого друга, Тейлора.

Однак, як з'ясувалося, син Тома Генкса має подвійне громадянство, через що подорожував з грецьким паспортом.

"Я подорожую з грецьким паспортом, тому що маю подвійне громадянство. Я не використовував американський паспорт, тому що він скоро закінчується, а іноді тебе не пускають до країни, навіть якщо паспорт ще не закінчився, але скоро закінчиться", — зізнався Чет.

Відео дня

Скриншот | допис Чета Генкса про те, як він застряг у Колумбії

Коли Генкс молодший прибув до аеропорту, там його ошелешили звісткою про те, що йому насправді потрібна "зелена карта" для повернення в Америку. Проте цього документа в зірки немає.

"У мене немає зеленої карти, бо я громадянин США", — пояснив Чет.

Тепер він опинився у незрозумілому становищі, оскільки невідомо, що йому залишається робити. Проте навіть у такій ситуації Чет Генкс не перестає втрачати оптимізм.

"Звісно, є гірші місця, де можна застрягнути, але я буквально не маю жодного уявлення, що мені робити, а єдине посольство, яке може розв'язати цю проблему, знаходиться в Боготі", — зазначив син голлівудської зірки.

До Боготи з Медельїна — година польоту, однак Чет зізнався, що не хоче туди летіти. Він також пожартував наприкінці, закликавши шанувальників "визволити" його.

Реакція користувачів

Шанувальники Чета Генкса бурхливо відреагували на його допис. Більшість користувачів жартують з приводу курйозної ситуації.

"Час завести сім'ю там", — дав жартівливу пораду один із шанувальників.

"Я можу прилетіти до тебе і привезти твій американський паспорт… Де він, мамо, він уже в дорозі, молодий чоловіче!", — написала інша прихильниця.

Ще один користувач порадив скористатися інформацією про те, ким є батько Чета: "Єдиний випадок, коли варто було б зіграти карту "мій тато є…".

Нагадаємо, 20 лютого видання Daily Mail показало, як Том Генкс катається в метро.

18 лютого у Independent розповіли, як Тома Генкса розкритикували після пародії на прихильників Дональда Трампа.