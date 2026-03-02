Модные тренды весны/лета 2026: что будет актуально в новом сезоне (фото)

С наступлением весны модная индустрия традиционно готовится к обновлению гардеробов. Тренды сезона весна/лето 2026 предлагают не начинать все "с нуля", а интегрировать в базовый гардероб современные силуэты, ткани и декоративные элементы, которые освежат привычные образы и добавят им актуальности.

Хотя цветовые тенденции помогут обновить палитру одежды, главный акцент в этом году — на крое, фактурах и деталях. Даже любимые узкие джинсы можно легко превратить в образ "с подиума", если сочетать их с трендовыми вещами — например, металлизированным трикотажным топом, пишет Woman and Home.

Дизайнеры отмечают: выбирать стоит те тенденции, которые соответствуют личному стилю. Максималистам подойдут модели с большим количеством декора, сторонникам комфорта — athleisure, а ценителям сдержанной роскоши — черно-белая классика.

Главные тренды сезона

Роскошный комфорт (Luxe Lounging)

Athleisure возвращается, но в более элегантном исполнении. Спортивные силуэты сочетаются с дорогими тканями и изысканными деталями. На подиумах Louis Vuitton, Fendi, Lacoste и других брендов появились куртки-бомберы, свитера на молнии, широкие брюки и объемные силуэты, которые уместны не только для спорта, но и для ужина в городе.

Спортивные силуэты снова в моде Фото: Коллаж

Яркие цвета (Crayola Brights)

Сезон полон насыщенных оттенков — от смелого красного и розового до разнообразных тонов синего. Дизайнеры предлагают как сочетать контрастные цвета, так и создавать монохромные образы в одном ярком оттенке.

Яркие образы Фото: Коллаж

Оверсайз-костюмы

Свободные пиджаки, широкие брюки и акцентные плечи остаются ключевым трендом. Чтобы образ выглядел сбалансировано, стилисты советуют сочетать объемный верх с более приталенным низом или наоборот.

Оверсайз костюмы остаются ключевым трендом Фото: Коллаж

Цветочные мотивы

Флористические принты традиционно возвращаются весной, но в этом году они стали более деликатными — с мелкими повторяющимися узорами вместо крупных цветов. Актуальными будут также вышитые и декорированные цветочные элементы.

Цветочные образы Фото: Коллаж

Монохромные образы

Черно-белая гамма — символ сдержанной роскоши сезона. Такие сочетания уместны как для офиса, так и для вечерних выходов. Полоски добавят спортивного настроения, а классический крой — элегантности.

Монохромные образы Фото: Коллаж

