Модні тренди весни/літа 2026: що буде актуально в новому сезоні (фото)

З настанням весни модна індустрія традиційно готується до оновлення гардеробів. Тренди сезону весна/літо 2026 пропонують не починати все "з нуля", а інтегрувати у базовий гардероб сучасні силуети, тканини та декоративні елементи, які освіжать звичні образи й додадуть їм актуальності.

Хоча кольорові тенденції допоможуть оновити палітру одягу, головний акцент цього року — на крої, фактурах і деталях. Навіть улюблені вузькі джинси можна легко перетворити на образ "із подіуму", якщо поєднати їх із трендовими речами — наприклад, металізованим трикотажним топом, пише Woman and Home.

Дизайнери наголошують: обирати варто ті тенденції, які відповідають особистому стилю. Максималістам підійдуть моделі з великою кількістю декору, прихильникам комфорту — athleisure, а поціновувачам стриманої розкоші — чорно-біла класика.

Головні тренди сезону

Розкішний комфорт (Luxe Lounging)

Athleisure повертається, але у більш елегантному виконанні. Спортивні силуети поєднуються з дорогими тканинами та вишуканими деталями. На подіумах Louis Vuitton, Fendi, Lacoste та інших брендів з’явилися куртки-бомбери, светри на блискавці, широкі штани та об’ємні силуети, які доречні не лише для спорту, а й для вечері в місті.

Спортивні силуети знову в моді Фото: Колаж

Яскраві кольори (Crayola Brights)

Сезон сповнений насичених відтінків — від сміливого червоного та рожевого до різноманітних тонів синього. Дизайнери пропонують як поєднувати контрастні кольори, так і створювати монохромні образи в одному яскравому відтінку.

Яскраві образи Фото: Колаж

Оверсайз-костюми

Вільні піджаки, широкі штани та акцентні плечі залишаються ключовим трендом. Щоб образ виглядав збалансовано, стилісти радять поєднувати об’ємний верх із більш приталеним низом або навпаки.

Оверсайз костюми залишаються ключовим трендом Фото: Колаж

Квіткові мотиви

Флористичні принти традиційно повертаються навесні, але цього року вони стали делікатнішими — з дрібними повторюваними візерунками замість великих квітів. Актуальними будуть також вишиті та декоровані квіткові елементи.

Квіткові образи Фото: Колаж

Монохромні образи

Чорно-біла гама — символ стриманої розкоші сезону. Такі поєднання доречні як для офісу, так і для вечірніх виходів. Смужки додадуть спортивного настрою, а класичний крій — елегантності.

Монохромні образи Фото: Колаж

