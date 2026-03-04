Приближается "кровавая Луна": что это значит для вашего знака Зодиака

Ближайшее полнолуние еще называют "кровавой Луной". Астрологи считают, что этот период будет способствовать наведению порядка в делах, переосмыслению приоритетов и важным решениям в различных сферах жизни.

"Кровавая Луна" традиционно символизирует пробуждение природы после зимы. На этот раз ее энергия сочетается с практичностью знака Девы. Такое астрологическое влияние может подтолкнуть к изменениям в ежедневных привычках, работе, отношениях и планах на будущее, пишет Glamour Magazine.

"Кровавая Луна" совпадает с лунным затмением 3 марта.

Что ждать каждому знаку Зодиака, — узнайте ниже.

Овен. Полная акцентирует внимание на здоровье и повседневных привычках. Это благоприятный момент, чтобы пересмотреть режим дня, больше отдыхать и позаботиться о физической форме.

Полная акцентирует внимание на здоровье и повседневных привычках. Это благоприятный момент, чтобы пересмотреть режим дня, больше отдыхать и позаботиться о физической форме. Телец. Период может принести новые возможности для самовыражения. Не стоит избегать внимания или прятаться от людей — наоборот, сейчас хорошее время показать свои таланты.

Период может принести новые возможности для самовыражения. Не стоит избегать внимания или прятаться от людей — наоборот, сейчас хорошее время показать свои таланты. Близнецы. На первый план выходят вопросы дома и семьи. Возможны важные решения относительно личной жизни или будущего семьи.

На первый план выходят вопросы дома и семьи. Возможны важные решения относительно личной жизни или будущего семьи. Рак. Это полнолуние подтолкнет к откровенным разговорам. Внимательное отношение к словам собеседников поможет лучше понять их намерения.

Это полнолуние подтолкнет к откровенным разговорам. Внимательное отношение к словам собеседников поможет лучше понять их намерения. Лев. Финансовые и материальные вопросы могут стать ключевыми. Время оценить собственный труд и не соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете.

Финансовые и материальные вопросы могут стать ключевыми. Время оценить собственный труд и не соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. Дева. Для представителей этого знака начинается период перемен. Возможно переосмысление жизненных целей, окружения или даже направления деятельности.

Для представителей этого знака начинается период перемен. Возможно переосмысление жизненных целей, окружения или даже направления деятельности. Весы. Полнолуние может стать временем внутренней работы. Стоит избавиться от старых обид и эмоций, которые сдерживают движение вперед.

Полнолуние может стать временем внутренней работы. Стоит избавиться от старых обид и эмоций, которые сдерживают движение вперед. Скорпион. Активизируется социальная жизнь. Общение с друзьями и единомышленниками может открыть новые возможности или помочь в реализации планов.

Активизируется социальная жизнь. Общение с друзьями и единомышленниками может открыть новые возможности или помочь в реализации планов. Стрелец. В центре внимания — карьера. Пересмотр профессиональных целей и смелые решения могут приблизить к важным изменениям в работе.

В центре внимания — карьера. Пересмотр профессиональных целей и смелые решения могут приблизить к важным изменениям в работе. Козерог. Полнолуние будет способствовать обучению, путешествиям и поиску новых идей. Это удачное время для расширения мировоззрения.

Полнолуние будет способствовать обучению, путешествиям и поиску новых идей. Это удачное время для расширения мировоззрения. Водолей. Период может принести эмоциональные изменения и важные решения. Внутреннее чувство подскажет правильное направление.

Период может принести эмоциональные изменения и важные решения. Внутреннее чувство подскажет правильное направление. Рыбы. Главной темой станет партнерство — как в отношениях, так и в совместных проектах. Важно научиться доверять и работать вместе.

"Вам нравится то, что вы видите? Так ли вы представляли свою жизнь? Для некоторых из вас ответ будет однозначно положительным, и все будет казаться захватывающим, поскольку вы сможете реализовать еще более амбициозные планы. Для других это будет эмоциональное путешествие, во время которого вы будете задаваться вопросом, как вы сюда попали, и вам придется углубиться в реальность своей ситуации и понять, какие изменения нужно внести", — говорит Кирсти Галлахер, британский эксперт по духовности и автор бестселлера "Lunar Living".

