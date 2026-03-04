Приближается "кровавая Луна": что это значит для вашего знака Зодиака
Ближайшее полнолуние еще называют "кровавой Луной". Астрологи считают, что этот период будет способствовать наведению порядка в делах, переосмыслению приоритетов и важным решениям в различных сферах жизни.
"Кровавая Луна" традиционно символизирует пробуждение природы после зимы. На этот раз ее энергия сочетается с практичностью знака Девы. Такое астрологическое влияние может подтолкнуть к изменениям в ежедневных привычках, работе, отношениях и планах на будущее, пишет Glamour Magazine.
"Кровавая Луна" совпадает с лунным затмением 3 марта.
Что ждать каждому знаку Зодиака, — узнайте ниже.
- Овен. Полная акцентирует внимание на здоровье и повседневных привычках. Это благоприятный момент, чтобы пересмотреть режим дня, больше отдыхать и позаботиться о физической форме.
- Телец. Период может принести новые возможности для самовыражения. Не стоит избегать внимания или прятаться от людей — наоборот, сейчас хорошее время показать свои таланты.
- Близнецы. На первый план выходят вопросы дома и семьи. Возможны важные решения относительно личной жизни или будущего семьи.
- Рак. Это полнолуние подтолкнет к откровенным разговорам. Внимательное отношение к словам собеседников поможет лучше понять их намерения.
- Лев. Финансовые и материальные вопросы могут стать ключевыми. Время оценить собственный труд и не соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете.
- Дева. Для представителей этого знака начинается период перемен. Возможно переосмысление жизненных целей, окружения или даже направления деятельности.
- Весы. Полнолуние может стать временем внутренней работы. Стоит избавиться от старых обид и эмоций, которые сдерживают движение вперед.
- Скорпион. Активизируется социальная жизнь. Общение с друзьями и единомышленниками может открыть новые возможности или помочь в реализации планов.
- Стрелец. В центре внимания — карьера. Пересмотр профессиональных целей и смелые решения могут приблизить к важным изменениям в работе.
- Козерог. Полнолуние будет способствовать обучению, путешествиям и поиску новых идей. Это удачное время для расширения мировоззрения.
- Водолей. Период может принести эмоциональные изменения и важные решения. Внутреннее чувство подскажет правильное направление.
- Рыбы. Главной темой станет партнерство — как в отношениях, так и в совместных проектах. Важно научиться доверять и работать вместе.
"Вам нравится то, что вы видите? Так ли вы представляли свою жизнь? Для некоторых из вас ответ будет однозначно положительным, и все будет казаться захватывающим, поскольку вы сможете реализовать еще более амбициозные планы. Для других это будет эмоциональное путешествие, во время которого вы будете задаваться вопросом, как вы сюда попали, и вам придется углубиться в реальность своей ситуации и понять, какие изменения нужно внести", — говорит Кирсти Галлахер, британский эксперт по духовности и автор бестселлера "Lunar Living".
