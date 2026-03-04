Наближається "кривавий Місяць": що це означає для вашого знаку Зодіаку
Найближча повня ще називають "кривавим Місяцем". Астрологи вважають, що цей період сприятиме наведенню порядку у справах, переосмисленню пріоритетів та важливим рішенням у різних сферах життя.
"Кривавий Місяць" традиційно символізує пробудження природи після зими. Цього разу його енергія поєднається з практичністю знака Діви. Такий астрологічний вплив може підштовхнути до змін у щоденних звичках, роботі, стосунках і планах на майбутнє, пише Glamour Magazine.
"Кривавий Місяць" збігається з місячним затемненням 3 березня.
Що чекати кожному знаку Зодіаку, — дізнайтесь нижче.
- Овен. Повня акцентує увагу на здоров’ї та повсякденних звичках. Це сприятливий момент, щоб переглянути режим дня, більше відпочивати і подбати про фізичну форму.
- Телець. Період може принести нові можливості для самовираження. Не варто уникати уваги чи ховатися від людей — навпаки, зараз хороший час показати свої таланти.
- Близнюки. На перший план виходять питання дому та родини. Можливі важливі рішення щодо особистого життя або майбутнього сім’ї.
- Рак. Ця повня підштовхне до відвертих розмов. Уважне ставлення до слів співрозмовників допоможе краще зрозуміти їхні наміри.
- Лев. Фінансові та матеріальні питання можуть стати ключовими. Час оцінити власну працю та не погоджуватися на менше, ніж ви заслуговуєте.
- Діва. Для представників цього знака починається період змін. Можливе переосмислення життєвих цілей, оточення або навіть напрямку діяльності.
- Терези. Повня може стати часом внутрішньої роботи. Варто позбутися старих образ і емоцій, які стримують рух уперед.
- Скорпіон. Активізується соціальне життя. Спілкування з друзями та однодумцями може відкрити нові можливості або допомогти у реалізації планів.
- Стрілець. У центрі уваги — кар’єра. Перегляд професійних цілей і сміливі рішення можуть наблизити до важливих змін у роботі.
- Козеріг. Повня сприятиме навчанню, подорожам та пошуку нових ідей. Це вдалий час для розширення світогляду.
- Водолій. Період може принести емоційні зміни та важливі рішення. Внутрішнє відчуття підкаже правильний напрямок.
- Риби. Головною темою стане партнерство — як у стосунках, так і в спільних проєктах. Важливо навчитися довіряти та працювати разом.
"Вам подобається те, що ви бачите? Чи так ви уявляли своє життя? Для деяких з вас відповідь буде однозначно позитивною, і все буде здаватися захоплюючим, оскільки ви зможете реалізувати ще більш амбітні плани. Для інших це буде емоційна подорож, під час якої ви будете задаватися питанням, як ви сюди потрапили, і вам доведеться заглибитися в реальність своєї ситуації та зрозуміти, які зміни потрібно внести", — каже Кірсті Галлахер, британська експертка із духовності та авторка бестселера "Lunar Living".
