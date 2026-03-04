Наближається "кривавий Місяць": що це означає для вашого знаку Зодіаку

Найближча повня ще називають "кривавим Місяцем". Астрологи вважають, що цей період сприятиме наведенню порядку у справах, переосмисленню пріоритетів та важливим рішенням у різних сферах життя.

"Кривавий Місяць" традиційно символізує пробудження природи після зими. Цього разу його енергія поєднається з практичністю знака Діви. Такий астрологічний вплив може підштовхнути до змін у щоденних звичках, роботі, стосунках і планах на майбутнє, пише Glamour Magazine.

"Кривавий Місяць" збігається з місячним затемненням 3 березня.

Що чекати кожному знаку Зодіаку, — дізнайтесь нижче.

Овен. Повня акцентує увагу на здоров’ї та повсякденних звичках. Це сприятливий момент, щоб переглянути режим дня, більше відпочивати і подбати про фізичну форму.

Повня акцентує увагу на здоров’ї та повсякденних звичках. Це сприятливий момент, щоб переглянути режим дня, більше відпочивати і подбати про фізичну форму. Телець. Період може принести нові можливості для самовираження. Не варто уникати уваги чи ховатися від людей — навпаки, зараз хороший час показати свої таланти.

Період може принести нові можливості для самовираження. Не варто уникати уваги чи ховатися від людей — навпаки, зараз хороший час показати свої таланти. Близнюки. На перший план виходять питання дому та родини. Можливі важливі рішення щодо особистого життя або майбутнього сім’ї.

На перший план виходять питання дому та родини. Можливі важливі рішення щодо особистого життя або майбутнього сім’ї. Рак. Ця повня підштовхне до відвертих розмов. Уважне ставлення до слів співрозмовників допоможе краще зрозуміти їхні наміри.

Ця повня підштовхне до відвертих розмов. Уважне ставлення до слів співрозмовників допоможе краще зрозуміти їхні наміри. Лев. Фінансові та матеріальні питання можуть стати ключовими. Час оцінити власну працю та не погоджуватися на менше, ніж ви заслуговуєте.

Фінансові та матеріальні питання можуть стати ключовими. Час оцінити власну працю та не погоджуватися на менше, ніж ви заслуговуєте. Діва. Для представників цього знака починається період змін. Можливе переосмислення життєвих цілей, оточення або навіть напрямку діяльності.

Для представників цього знака починається період змін. Можливе переосмислення життєвих цілей, оточення або навіть напрямку діяльності. Терези. Повня може стати часом внутрішньої роботи. Варто позбутися старих образ і емоцій, які стримують рух уперед.

Повня може стати часом внутрішньої роботи. Варто позбутися старих образ і емоцій, які стримують рух уперед. Скорпіон. Активізується соціальне життя. Спілкування з друзями та однодумцями може відкрити нові можливості або допомогти у реалізації планів.

Активізується соціальне життя. Спілкування з друзями та однодумцями може відкрити нові можливості або допомогти у реалізації планів. Стрілець. У центрі уваги — кар’єра. Перегляд професійних цілей і сміливі рішення можуть наблизити до важливих змін у роботі.

У центрі уваги — кар’єра. Перегляд професійних цілей і сміливі рішення можуть наблизити до важливих змін у роботі. Козеріг. Повня сприятиме навчанню, подорожам та пошуку нових ідей. Це вдалий час для розширення світогляду.

Повня сприятиме навчанню, подорожам та пошуку нових ідей. Це вдалий час для розширення світогляду. Водолій. Період може принести емоційні зміни та важливі рішення. Внутрішнє відчуття підкаже правильний напрямок.

Період може принести емоційні зміни та важливі рішення. Внутрішнє відчуття підкаже правильний напрямок. Риби. Головною темою стане партнерство — як у стосунках, так і в спільних проєктах. Важливо навчитися довіряти та працювати разом.

Відео дня

"Вам подобається те, що ви бачите? Чи так ви уявляли своє життя? Для деяких з вас відповідь буде однозначно позитивною, і все буде здаватися захоплюючим, оскільки ви зможете реалізувати ще більш амбітні плани. Для інших це буде емоційна подорож, під час якої ви будете задаватися питанням, як ви сюди потрапили, і вам доведеться заглибитися в реальність своєї ситуації та зрозуміти, які зміни потрібно внести", — каже Кірсті Галлахер, британська експертка із духовності та авторка бестселера "Lunar Living".

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Астрологи розповідають про найприємніші знаки Зодіаку, — від милих до надзвичайно добросердих. З ними приємно мати справу, товаришувати, працювати та будувати стосунки.

Українська астрологиня Ольга Маслова, яка веде свій канал з прогнозами в TikTok (@astro_maslova), розповіла про представників трьох знаків Зодіаку, на яких після 3 лютого чекає переломний момент у житті.

Окрім того, ми розповідали, кому зі знаків Зодіаку пощастить в коханні взимку 2025-2026 року.