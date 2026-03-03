Джастин Тимберлейк просит не публиковать видео, которое поставит на нем крест
Певец перешел в юридическое наступление, пытаясь не допустить утечки в сеть позорных кадров своего ареста за вождение в нетрезвом состоянии. Артист утверждает, что публикация записей с полицейских камер станет "неоправданным вторжением в частную жизнь".
Адвокаты 45-летнего Джастина Тимберлейка подали официальную жалобу в Верховный суд округа Саффолк. В документе указано, что обнародование видео нанесет "непоправимый вред" профессиональной репутации Тимберлейка и спровоцирует волну травли в сети. Юристы настаивают: эти кадры не несут никакого общественного интереса, пишет Radar Online.
Ход суда
Наибольшее беспокойство вызывает момент, который уже успел стать мемом в медиа, хотя самого видео еще никто не видел. Во время задержания Тимберлейк якобы заявил офицеру полиции (который, кстати, не узнал звезду), что этот арест "испортит мировой тур".
Инцидент произошел в Хэмптонсе. В сентябре 2024 года Джастин пошел на сделку со следствием, признав вину по менее строгому обвинению — "управление в состоянии опьянения". Это стоило ему: 500 долларов штрафа (плюс 260 долларов сборов); 25 часов общественных работ и обязательной записи видеообращения о безопасности на дорогах.
Из-за отказа проходить тест на алкотестер во время задержания, водительские права певца в штате Нью-Йорк были автоматически аннулированы.
Спасение репутации
Для Тимберлейка этот иск — последняя попытка удержаться на плаву. Это стало настоящим испытанием для его имиджа после откровенных мемуаров Бритни Спирс, критики за инцидент с Джанет Джексон на Super Bowl и слухов о кризисе в браке с Джессикой. Источники из окружения пары утверждают, что отношения супругов сейчас "на грани", а Джастин практически живет отдельной жизнью.
Публикация видео ареста может стать той самой "последней каплей", которая окончательно разрушит образ "золотого мальчика" американской поп-сцены.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма. Артист прямо рассказал об этом после завершения своего двухлетнего мирового тура Forget Tomorrow.
- Джессика Бил появилась на публике вместе с сыновьями Джастина Тимберлейка во время посещения 16-го ежегодного показа мод Be Beautiful Be Yourself.
Кроме того, Джессика Бил появилась на публике вместе с сыновьями Джастина Тимберлейка.