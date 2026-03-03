Джастин Тимберлейк просит не публиковать видео, которое поставит на нем крест

Певец перешел в юридическое наступление, пытаясь не допустить утечки в сеть позорных кадров своего ареста за вождение в нетрезвом состоянии. Артист утверждает, что публикация записей с полицейских камер станет "неоправданным вторжением в частную жизнь".

Адвокаты 45-летнего Джастина Тимберлейка подали официальную жалобу в Верховный суд округа Саффолк. В документе указано, что обнародование видео нанесет "непоправимый вред" профессиональной репутации Тимберлейка и спровоцирует волну травли в сети. Юристы настаивают: эти кадры не несут никакого общественного интереса, пишет Radar Online.

Ход суда

Наибольшее беспокойство вызывает момент, который уже успел стать мемом в медиа, хотя самого видео еще никто не видел. Во время задержания Тимберлейк якобы заявил офицеру полиции (который, кстати, не узнал звезду), что этот арест "испортит мировой тур".

Джастин Тимберлейк пытается спасти свою репутацию Фото: Getty Images

Инцидент произошел в Хэмптонсе. В сентябре 2024 года Джастин пошел на сделку со следствием, признав вину по менее строгому обвинению — "управление в состоянии опьянения". Это стоило ему: 500 долларов штрафа (плюс 260 долларов сборов); 25 часов общественных работ и обязательной записи видеообращения о безопасности на дорогах.

Відео дня

Из-за отказа проходить тест на алкотестер во время задержания, водительские права певца в штате Нью-Йорк были автоматически аннулированы.

Спасение репутации

Для Тимберлейка этот иск — последняя попытка удержаться на плаву. Это стало настоящим испытанием для его имиджа после откровенных мемуаров Бритни Спирс, критики за инцидент с Джанет Джексон на Super Bowl и слухов о кризисе в браке с Джессикой. Источники из окружения пары утверждают, что отношения супругов сейчас "на грани", а Джастин практически живет отдельной жизнью.

Публикация видео ареста может стать той самой "последней каплей", которая окончательно разрушит образ "золотого мальчика" американской поп-сцены.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма. Артист прямо рассказал об этом после завершения своего двухлетнего мирового тура Forget Tomorrow.

Джессика Бил появилась на публике вместе с сыновьями Джастина Тимберлейка во время посещения 16-го ежегодного показа мод Be Beautiful Be Yourself.

Кроме того, Джессика Бил появилась на публике вместе с сыновьями Джастина Тимберлейка.