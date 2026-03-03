Джастін Тімберлейк просить не публікувати відео, яке поставить на ньому хрест

Співак перейшов у юридичний наступ, намагаючись не допустити витоку в мережу ганебних кадрів свого арешту за водіння у нетверезому стані. Артист стверджує, що публікація записів з поліцейських камер стане "невиправданим вторгненням у приватне життя".

Адвокати 45-річного Джастіна Тімберлейка подали офіційну скаргу до Верховного суду округу Саффолк. У документі зазначено, що оприлюднення відео завдасть "непоправної шкоди" професійній репутації Тімберлейка та спровокує хвилю цькування у мережі. Юристи наполягають: ці кадри не несуть жодного суспільного інтересу, пише Radar Online.

Перебіг суду

Найбільше занепокоєння викликає момент, який уже встиг стати мемом у медіа, хоча самого відео ще ніхто не бачив. Під час затримання Тімберлейк нібито заявив офіцеру поліції (який, до речі, не впізнав зірку), що цей арешт "зіпсує світовий тур".

Джастін Тімберлейк намагається врятувати свою репутацію Фото: Getty Images

Інцидент стався у Гемптонсі. У вересні 2024 року Джастін пішов на угоду зі слідством, визнавши провину за менш суворим звинуваченням — "керування у стані сп’яніння". Це коштувало йому: 500 доларів штрафу (плюс 260 доларів зборів); 25 годин громадських робіт та обов'язкового запису відеозвернення про безпеку на дорогах.

Через відмову проходити тест на алкотестер під час затримання, водійські права співака в штаті Нью-Йорк були автоматично анульовані.

Порятунок репутації

Для Тімберлейка цей позов — остання спроба втриматися на плаву. Це стало справжнім випробуванням для його іміджу після відвертих мемуарів Брітні Спірс, критики за інцидент з Джанет Джексон на Super Bowl та чутківю про кризу у шлюбі з Джессікою. Джерела з оточення пари стверджують, що стосунки подружжя зараз "на межі", а Джастін практично живе окремим життям.

Публікація відео арешту може стати тією самою "останньою краплею", яка остаточно зруйнує образ "золотого хлопчика" американської поп-сцени.

