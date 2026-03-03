Джастін Тімберлейк просить не публікувати відео, яке поставить на ньому хрест
Співак перейшов у юридичний наступ, намагаючись не допустити витоку в мережу ганебних кадрів свого арешту за водіння у нетверезому стані. Артист стверджує, що публікація записів з поліцейських камер стане "невиправданим вторгненням у приватне життя".
Адвокати 45-річного Джастіна Тімберлейка подали офіційну скаргу до Верховного суду округу Саффолк. У документі зазначено, що оприлюднення відео завдасть "непоправної шкоди" професійній репутації Тімберлейка та спровокує хвилю цькування у мережі. Юристи наполягають: ці кадри не несуть жодного суспільного інтересу, пише Radar Online.
Перебіг суду
Найбільше занепокоєння викликає момент, який уже встиг стати мемом у медіа, хоча самого відео ще ніхто не бачив. Під час затримання Тімберлейк нібито заявив офіцеру поліції (який, до речі, не впізнав зірку), що цей арешт "зіпсує світовий тур".
Інцидент стався у Гемптонсі. У вересні 2024 року Джастін пішов на угоду зі слідством, визнавши провину за менш суворим звинуваченням — "керування у стані сп’яніння". Це коштувало йому: 500 доларів штрафу (плюс 260 доларів зборів); 25 годин громадських робіт та обов'язкового запису відеозвернення про безпеку на дорогах.
Через відмову проходити тест на алкотестер під час затримання, водійські права співака в штаті Нью-Йорк були автоматично анульовані.
Порятунок репутації
Для Тімберлейка цей позов — остання спроба втриматися на плаву. Це стало справжнім випробуванням для його іміджу після відвертих мемуарів Брітні Спірс, критики за інцидент з Джанет Джексон на Super Bowl та чутківю про кризу у шлюбі з Джессікою. Джерела з оточення пари стверджують, що стосунки подружжя зараз "на межі", а Джастін практично живе окремим життям.
Публікація відео арешту може стати тією самою "останньою краплею", яка остаточно зруйнує образ "золотого хлопчика" американської поп-сцени.
