Жена миллиардера Безоса рассказала о самом трогательном моменте их свадьбы (фото)

Лорен Санчес поделилась редкими подробностями одного из самых эмоциональных моментов своей свадьбы с основателем Amazon Джеффом Безосом. Пара поженилась 27 июня 2025 года в Венеции (Италия). Во время церемонии особые речи произнесли все трое детей Санчес.

Во время интервью на шоу Today Санчес рассказала, что один из самых трогательных моментов свадьбы был связан с ее сыном, который имеет дислексию. По ее словам, он позволяет ей публично говорить о своем опыте, пишет Hello.

"Один из моих детей, у которого дислексия, поднялся на сцену и вспомнил момент, который был для него чрезвычайно важным. Я даже не представляла, что именно он скажет", — поделилась она.

Санчес вспомнила, что когда ее сын учился в четвертом классе, ему было сложно писать. Тогда он впервые написал простое предложение: "Я могу это сделать".

"Это было его первое предложение, и для ребенка с дислексией это довольно поздно", — пояснила она.

По словам Санчес, эта надпись настолько тронула ее, что она увеличила ее и сделала табличку, которую повесила на кухне дома. Во время свадебной речи сын рассказал, насколько важным для него был этот жест поддержки.

"Это был действительно самый значительный и эмоциональный момент на моей свадьбе", — сказала она, пошутив: "Ну, после того, как я вышла замуж за Джеффа. Это второй по значимости момент".

Дети Санчес и Безоса

Филантроп воспитывает сына Никко Гонсалеса, которого родила в отношениях с бывшим игроком НФЛ Тони Гонсалесом, а также сына Эвана Уайтселла (19 лет) и дочь Эллу Уайтселл (18 лет) от брака с агентом Патриком Уайтселлом.

После брака Санчес также стала мачехой для четырех детей Безоса от его бывшей жены Маккензи Скотт, с которой он был женат с 1993 по 2019 год. У них трое сыновей и одна дочь. Публично известно только имя старшего сына — Престон, который родился в 2000 году. Имена и даты рождения других детей супруги держат в тайне; известно лишь, что их дочь была усыновлена из Китая.

