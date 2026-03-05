Дружина мільярдера Безоса розповіла про найзворушливіший момент їхнього весілля (фото)

Лорен Санчес поділилася рідкісними подробицями одного з найемоційніших моментів свого весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом. Пара одружилася 27 червня 2025 року у Венеції (Італія). Під час церемонії особливі промови виголосили всі троє дітей Санчес.

Під час інтерв’ю на шоу Today Санчес розповіла, що один із найзворушливіших моментів весілля був пов’язаний із її сином, який має дислексію. За її словами, він дозволяє їй публічно говорити про свій досвід, пише Hello.

"Один із моїх дітей, у якого дислексія, піднявся на сцену і згадав момент, який був для нього надзвичайно важливим. Я навіть не уявляла, що саме він скаже", — поділилася вона.

Санчес згадала, що коли її син навчався у четвертому класі, йому було складно писати. Тоді він уперше написав просте речення: "Я можу це зробити".

"Це було його перше речення, і для дитини з дислексією це досить пізно", — пояснила вона.

Відео дня

За словами Санчес, цей напис настільки зворушив її, що вона збільшила його і зробила табличку, яку повісила на кухні вдома. Під час весільної промови син розповів, наскільки важливим для нього був цей жест підтримки.

"Це був справді найзначніший і найемоційніший момент на моєму весіллі", — сказала вона, пожартувавши: "Ну, після того, як я вийшла заміж за Джеффа. Це другий за значенням момент".

Діти Санчес і Безоса

Філантропка виховує сина Нікко Гонсалеса, якого народила у стосунках із колишнім гравцем НФЛ Тоні Гонсалесом, а також сина Евана Уайтселла (19 років) і доньку Еллу Уайтселл (18 років) від шлюбу з агентом Патріком Уайтселлом.

Після шлюбу Санчес також стала мачухою для чотирьох дітей Безоса від його колишньої дружини Маккензі Скотт, з якою він був одружений з 1993 до 2019 року. У них троє синів і одна донька. Публічно відоме лише ім’я старшого сина — Престон, який народився у 2000 році. Імена та дати народження інших дітей подружжя тримають у приватності; відомо лише, що їхня донька була усиновлена з Китаю.

