Дружину мільярдера Безоса спіймали у делікатний момент

Засновник Amazon Джефф Безос разом з 56-річною дружиною Лорен Санчес відвідали Тиждень високої моди у Парижі. Під час заходу кохана мільярдера потрапила у невеликий конфуз.

Журналісти зняли момент, коли вишукано одягнена Лорен спіткнулася, виходячи з автомобіля. Парочка саме приїхала на романтичну вечерю після показу Christian Dior Haute Couture весна/літо 2026. Відео цього моменту з’явилося у TikTok.

Конфуз у Парижі

Санчес і Безос, тримаючись за руки, прямували до ресторану після модного показу. Бізнесмен зайшов до закладу першим, а слідом — його кохана у блідо-блакитному костюмі зі спідницею та піджаком, доповненому хутряним коміром та великими сонцезахисними окулярами.

У якусь мить жінка почула з натовпу своє ім’я, подивилася по сторонах, після чого втратила пильність і спіткнулася об поріг через високі підбори. Попри все, вона таки втримала рівновагу й пішла далі.

Запис цього конфузу переглянуло понад 1 мільйон разів.

Весілля століття

Лорен Санчес і Джефф Безос одружилися у 2025 році у Венеції. На святкуванні, що тривало кілька днів, було безліч знаменитостей, зокрема: Опра Вінфрі, Кім Кардаш’ян, Іванка Трамп, Леонардо Ді Капріо та Том Брейді. За оцінками західних медіа, вартість події сягнула близько 20 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Друга дружина мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес показала годинник за мільйони, який отримала на весілля.

У серпні 78-річна Джеклін Безос, мати американського мільярдера Джеффа Безоса, померла після тривалої боротьби з деменцією.

Крім того, ексдружина найбагатшого чоловіка у світі віддала 7 мільярдів доларів "через стоматолога". Маккензі Скотт оголосила про ще 7,1 мільярда доларів благодійних пожертв у 2025 році — з 2019 року вона вже передала 26,3 мільярда доларів.