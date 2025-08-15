У родині найбагатшого чоловіка світу трагедія: померла його найближча людина

78-річна Джеклін Безос, мати американського мільярдера Джеффа Безоса, пішла у засвіти після тривалої боротьби з деменцією. Жінка була однією з перших інвесторів компанії сина Amazon, вклавши майже 250 тисяч доларів у 1995 році.

Related video

Безос сам у соцмережах повідомив про смерть своєї близької людини, яку часто називали просто Джекі. Вона померла 14 серпня в колі родини у своєму будинку в Маямі. Засновник Amazon згадує її як людину, чия любов і стійкість супроводжували його все життя, а також те, що саме вона зробила перші інвестиції в його компанію, яка зараз коштує трильйони. Про це пише Daily Mail.

"Після тривалої боротьби з деменцією Леві сьогодні померла, оточена багатьма з нас, хто її любив — її дітьми, онуками та моїм татом. Я знаю, що вона відчула нашу любов у ті останні хвилини. Нам усім так пощастило бути в її житті. Я завжди буду берегти її у своєму серці", — написав мільярдер, показавши архівний кадр мами.

Мама Джеффа Безоса Фото: Instagram

На новину про втрату в родині відреагувала і дружина Джеффа Лорен Санчес: "Ми будемо дуже сумувати за нею. Люблю тебе". Журналістка також опублікуваоа в Instagram фотографію свекрухи з емодзі розбитого серця.

Джефф Безос з мамою Фото: Instagram

У 2020 році у мами одного з найбагатших чоловіків світу діагностували деменцію з тільцями Леві. Її чоловік Майк залишався поруч протягом цього важкого часу. Зокрема, родина висловила подяку медичним працівникам, які допомагали ці роки.

Мама Джеффа Безоса була його першим інвестором

Цікаво, що в 1995 році Джеклін та вітчим Безоса Мігель інвестували близько 250 тисяч доларів в Amazon. Сума була дуже ризикованою, оскільки тоді інтернет ще не був таким популярним. Втім, вкладення окупилися: статки її сина наразі оцінюються понад 243 мільярди доларів, а Amazon коштує близько 2 трильйонів.

Коли майбутньому мільярдеру було 17 місяців, Джеклін, яка народила його в 17 років, розлучилася з батьком сина Тедом Йоргенсеном і пізніше вийшла заміж за кубинського біженця Мігеля "Майка" Безоса, який усиновив хлопчика.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Лорен Санчес продемонструвала годинник вартістю 12 млн гривень, який їй подарував на весілля чоловік.

Засновник Amazon і його обраниця Санчес уперше вийшли у світ як подружжя.

Крім того, засновник Amazon підписав шлюбний контракт з дружиною, щоб захистити свої мільярдні статки.