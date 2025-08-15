В семье самого богатого мужчины мира трагедия: умер его самый близкий человек

78-летняя Джеклин Безос, мать американского миллиардера Джеффа Безоса, ушла в мир иной после длительной борьбы с деменцией. Женщина была одной из первых инвесторов компании сына Amazon, вложив почти 250 тысяч долларов в 1995 году.

Безос сам в соцсетях сообщил о смерти своего близкого человека, которого часто называли просто Джеки. Она умерла 14 августа в кругу семьи в своем доме в Майами. Основатель Amazon вспоминает ее как человека, чья любовь и стойкость сопровождали его всю жизнь, а также то, что именно она сделала первые инвестиции в его компанию, которая сейчас стоит триллионы. Об этом пишет Daily Mail.

"После длительной борьбы с деменцией Леви сегодня умерла, окруженная многими из нас, кто ее любил — ее детьми, внуками и моим папой. Я знаю, что она почувствовала нашу любовь в те последние минуты. Нам всем так повезло быть в ее жизни. Я всегда буду беречь ее в своем сердце", — написал миллиардер, показав архивный кадр мамы.

Мама Джеффа Безоса Фото: Instagram

На новость о потере в семье отреагировала и жена Джеффа Лорен Санчес: "Мы будем очень скучать по ней. Люблю тебя". Журналистка также опубликовала в Instagram фотографию свекрови с эмодзи разбитого сердца.

Джефф Безос с мамой Фото: Instagram

В 2020 году у мамы одного из самых богатых мужчин мира диагностировали деменцию с тельцами Леви. Ее муж Майк оставался рядом в течение этого тяжелого времени. В частности, семья выразила благодарность медицинским работникам, которые помогали эти годы.

Мама Джеффа Безоса была его первым инвестором

Интересно, что в 1995 году Джеклин и отчим Безоса Мигель инвестировали около 250 тысяч долларов в Amazon. Сумма была очень рискованной, поскольку тогда интернет еще не был таким популярным. Впрочем, вложения окупились: состояние ее сына сейчас оценивается более 243 миллиардов долларов, а Amazon стоит около 2 триллионов.

Когда будущему миллиардеру было 17 месяцев, Джеклин, родившая его в 17 лет, развелась с отцом сына Тедом Йоргенсеном и позже вышла замуж за кубинского беженца Мигеля "Майка" Безоса, который усыновил мальчика.

