Жена миллиардера Безоса показала часы за миллионы, которые получила на свадьбу (фото)

Лорен Санчес продемонстрировала очень экстравагантные часы стоимостью 250 000 евро (12 млн гривен), которые ей подарил на свадьбу муж-миллиардер Джефф Безос, во время их прогулки на Ибице.

55-летняя бывшая журналистка и 61-летний основатель Amazon, которые поженились в июне, возвращались к своей суперъяхте стоимостью 485 миллионов долларов, расположенной неподалеку от острова вечеринок. Об этом пишет Daily Mail.

На запястье Лорен носила часы Richard Mille RM07 "Intergalactic Dark Night", которые стоят миллионы. Она с гордостью продемонстрировала аксессуар на своем запястье, связанный со своей недавней миссией NS-31 компании Blue Origin, которая была полностью женским космическим полетом, завершившимся в апреле.

Возвращаясь к яхте после обеда на острове, Санчес выглядела стильно: в белом платье без бретелек, огромной шляпе от солнца, темных очках и шлепанцах.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Daily Mail

Лорен держалась за руку со своим мужем Джеффом, который был одет в повседневный темно-синий ансамбль и удобные черные кроссовки. Несмотря на неровную местность, жена миллиардера не отказалась от своих туфель на шпильках, крепко держась за руку любимого.

Лорен Санчес Фото: Daily Mail

Джефф Безос и Лорен Санчес

В 2023 году Безос и Санчес обручились. До этого миллиардер был женат на Маккензи Скотт. У пары есть четверо детей (трое сыновей и одна приемная дочь из Китая). В январе 2019 года Джефф и Маккензи объявили о разводе после 25 лет брака, что стало стало стало одним из самых дорогих разводов в истории. Женщина получила около 38 миллиардов долларов в виде акций Amazon, впоследствии вышла замуж за учителя химии и уже успела развестись с ним.

В 2025 году предприниматель официально женился на Лорен на шикарной церемонии в Венеции.

