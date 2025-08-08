Дружина мільярдера Безоса показала годинник за мільйони, який отримала на весілля (фото)

Лорен Санчес продемонструвала дуже екстравагантний годинник вартістю 250 000 євро (12 млн гривень), який їй подарував на весілля чоловік-мільярдер Джефф Безос, під час їхньої прогулянки на Ібіці.

Related video

55-річна колишня журналістка та 61-річний засновник Amazon, які одружилися в червні, поверталися до своєї суперʼяхти вартістю 485 мільйонів доларів, що розташована неподалік від острова вечірок. Про це пише Daily Mail.

На зап'ясті Лорен носила годинник Richard Mille RM07 "Intergalactic Dark Night", який коштує мільйони. Вона з гордістю продемонструвала аксесуар на своєму зап'ясті, пов'язаний зі своєю нещодавньою місією NS-31 компанії Blue Origin, яка була повністю жіночим космічним польотом, що завершився у квітні.

Повертаючись до яхти після обіду на острові, Санчес виглядала стильно: у білій сукні без бретелей, величезному капелюсі від сонця, темних окулярах та шльопанцях.

Джефф Безос та Лорен Санчес Фото: Daily Mail

Лорен трималася за руку зі своїм чоловіком Джеффом, який був одягнений у повсякденний темно-синій ансамбль та зручні чорні кросівки. Незважаючи на нерівну місцевість, дружина мільярдера не відмовилася від своїх туфель на шпильках, міцно тримаючись за руку коханого.

Лорен Санчес Фото: Daily Mail

Джефф Безос та Лорен Санчес

У 2023 році Безос і Санчес заручилися. До цього мільярдер був одружений з Маккензі Скотт. У пари є четверо дітей (троє синів і одна прийомна дочка з Китаю). У січні 2019 року Джефф та Маккензі оголосили про розлучення після 25 років шлюбу, що стало стало одним із найдорожчих розлучень в історії. Жінка отримала близько 38 мільярдів доларів у вигляді акцій Amazon, згодом одружилася з учителем хімії і вже встигла розлучитися з ним.

У 2025 році підприємець офіційно одружився з Лорен на шикарній церемонії у Венеції.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Засновник Amazon Джефф Безос і журналістка Лорен Санчес уперше вийшли у світ як подружжя, з'явившись у легендарному барі Harry's Bar в італійській Венеції.

Мільярдер зняв для своєї шикарної церемонії одруження цілий острів у Венеції.

Крім того, засновник Amazon підписав шлюбний контракт з Лорен Санчес, щоб захистити свої статки у 220 мільярдів доларів.