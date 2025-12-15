Ексдружина найбагатшого чоловіка у світі віддала 7 мільярдів доларів "через стоматолога"

Маккензі Скотт оголосила про ще 7,1 мільярдів доларів благодійних пожертв у 2025 році — з 2019 року вона вже передала 26,3 мільярдів доларів.

Мільярдерка-філантропка Маккензі Скотт оприлюднила остаточні дані своїх благодійних пожертв у 2025 році, які становлять 7,17 млрд доларів приблизно 225 організаціям, написала вона у своєму блозі.

Ексдружина Безоса пожертвувала понад 7 млрд доларів

"Ця загальна сума, ймовірно, буде опублікована в новинах, але будь-яка сума — це мізерна частина особистих проявів турботи, які цього року поширюються в громадах", — написала Скотт.

Пожертви жінки у 2025 році довели загальну суму її пожертв з 2019 року до 26,3 мільярдів доларів, виходячи з її попередніх публічних оголошень про благодійні пожертви. Цьогорічні пожертви були спрямовані широкому колу некомерційних організацій, включаючи кілька коледжів та університетів, а також організації, що зосереджені на таких проблемах, як бідність, соціальна несправедливість та зміна клімату.

За даними Forbes, оновлений підрахунок благодійних пожертвувань Скотт ставить її позаду лише таких мільярдерів, як Воррен Баффет та Білл Гейтс, за кількістю пожертвувань за все життя. Forbes все ще оцінює чистий капітал Скотт у 29,9 мільярдів доларів, яка стала однією з найбагатших жінок світу після розлучення з засновником Amazon Джеффом Безосом у 2019 році.

Клятва благодійності Маккензі Скотт

Після розлучення Скотт підписала "Клятву благодійності", зобов’язавшись пожертвувати більшу частину свого багатства протягом життя. Вона написала в блозі 2020 року, що вона доручила команді радників допомогти їй збільшити благодійність, визначивши "організації з сильними командами лідерів та результатами" в широкому спектрі сфер суспільних потреб.

Зокрема, вона написала, що хотіла звернути "особливу увагу на тих, хто працює в громадах, які стикаються з високою прогнозованою продовольчою небезпекою, високими показниками расової нерівності, високим рівнем місцевої бідності та низьким доступом до благодійного капіталу".

Скотт згадала численні приклади щедрості, які вона отримала до того, як розбагатіла, що надихнуло її на благодійність. Вона розповіла про стоматолога, який запропонував їй безкоштовну допомогу, коли побачив, як вона закріплює зламаний зуб клеєм для зубних протезів у коледжі.

У своєму блозі Скотт не пояснювала, як і чому вона обрала будь-яку з сотень організацій, які вона підтримала у 2025 році. Її пожертви зазвичай надходять без жодних умов, а це означає, що організації можуть вільно використовувати гроші так, як вважають за потрібне.

