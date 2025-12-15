Экс-жена самого богатого мужчины в мире отдала 7 миллиардов долларов "из-за стоматолога"

Маккензи Скотт объявила о еще 7,1 миллиардов долларов благотворительных пожертвований в 2025 году — с 2019 года она уже передала 26,3 миллиардов долларов.

Миллиардер-филантроп Маккензи Скотт обнародовала окончательные данные своих благотворительных пожертвований в 2025 году, которые составляют 7,17 млрд долларов примерно 225 организациям, написала она в своем блоге.

"Эта общая сумма, вероятно, будет опубликована в новостях, но любая сумма — это мизерная часть личных проявлений заботы, которые в этом году распространяются в общинах", — написала Скотт.

Пожертвования женщины в 2025 году довели общую сумму ее пожертвований с 2019 года до 26,3 миллиардов долларов, исходя из ее предыдущих публичных объявлений о благотворительных пожертвованиях. В этом году пожертвования были направлены широкому кругу некоммерческих организаций, включая несколько колледжей и университетов, а также организации, сосредоточенные на таких проблемах, как бедность, социальная несправедливость и изменение климата.

По данным Forbes, обновленный подсчет благотворительных пожертвований Скотт ставит ее позади только таких миллиардеров, как Уоррен Баффет и Билл Гейтс, по количеству пожертвований за всю жизнь. Forbes все еще оценивает чистый капитал Скотт в 29,9 миллиардов долларов, которая стала одной из самых богатых женщин мира после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом в 2019 году.

Маккензи Скотт Фото: everythinglubbock.com

Клятва благотворительности Маккензи Скотт

После развода Скотт подписала "Клятву благотворительности", обязавшись пожертвовать большую часть своего богатства в течение жизни. Она написала в блоге 2020 года, что она поручила команде советников помочь ей увеличить благотворительность, определив "организации с сильными командами лидеров и результатами" в широком спектре сфер общественных потребностей.

В частности, она написала, что хотела обратить "особое внимание на тех, кто работает в общинах, которые сталкиваются с высокой прогнозируемой продовольственной опасностью, высокими показателями расового неравенства, высоким уровнем местной бедности и низким доступом к благотворительному капиталу".

Маккензи Скотт со своим вторым мужем, учителем химии Фото: Instagram

Скотт вспомнила многочисленные примеры щедрости, которые она получила до того, как разбогатела, что вдохновило ее на благотворительность. Она рассказала о стоматологе, который предложил ей бесплатную помощь, когда увидел, как она закрепляет сломанный зуб клеем для зубных протезов в колледже.

В своем блоге Скотт не объясняла, как и почему она выбрала какую-либо из сотен организаций, которые она поддержала в 2025 году. Ее пожертвования обычно поступают без всяких условий, а это означает, что организации могут свободно использовать деньги так, как считают нужным.

