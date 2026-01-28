Жену миллиардера Безоса поймали в деликатный момент

Основатель Amazon Джефф Безос вместе с 56-летней женой Лорен Санчес посетили Неделю высокой моды в Париже. Во время мероприятия возлюбленная миллиардера попала в небольшой конфуз.

Журналисты засняли момент, когда изысканно одетая Лорен споткнулась, выходя из автомобиля. Парочка как раз приехала на романтический ужин после показа Christian Dior Haute Couture весна/лето 2026. Видео этого момента появилось в TikTok.

Конфуз в Париже

Санчес и Безос, держась за руки, направлялись в ресторан после модного показа. Бизнесмен зашел в заведение первым, а следом — его возлюбленная в бледно-голубом костюме с юбкой и пиджаком, дополненном меховым воротником и большими солнцезащитными очками.

В какой-то момент женщина услышала из толпы свое имя, посмотрела по сторонам, после чего потеряла бдительность и споткнулась о порог из-за высоких каблуков. Несмотря на все, она таки удержала равновесие и пошла дальше.

Запись этого конфуза просмотрело более 1 миллиона раз.

Свадьба века

Лорен Санчес и Джефф Безос поженились в 2025 году в Венеции. На праздновании, которое длилось несколько дней, было множество знаменитостей, в частности: Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Иванка Трамп, Леонардо Ди Каприо и Том Брейди. По оценкам западных медиа, стоимость события достигла около 20 миллионов долларов.

