Бритни Спирс арестовали: в чем она провинилась (фото)

Американскую певицу Бритни Спирс арестовали полицейские 5 марта. Произошло это в Калифорнии сегодня ночью.

Звезду задержали за вождение в нетрезвом состоянии. Сообщается, что Бритни уже отпустили из-под стражи. Об этом пишет Variety.

Бритни Спирс арестовали

Спирс, которая была за рулем авто, остановили полицейские в округе Вентура, штат Калифорния, США. Знаменитость заковали в наручники калифорнийские дорожные патрули около 21:30, а ночью, около 3:00, уже был составлен арест.

Позже Бритни освободили. А судебное заседание назначили на 4 мая. После этого события артистка удалила свой аккаунт в Instagram.

Бритни Спирс Фото: Instagram

Что происходит с Бритни Спирс

Ранее СМИ узнали новые подробности о том, что психическое состояние звезды не на шутку пугает ее близких. Отмечалось, что большинство времени Бритни проводит в своем доме в Лос-Анджелесе одна, редко выходя в свет.

Единственной связью с внешним миром для Спирс остается Instagram, где она продолжает публиковать странные видео, которые вызывают тревогу за нее у фанатов.

"Ее поведение такое же, как в интернете, — есть моменты ясности и моменты, когда кажется, что она словно на американских горках. Она все еще самый добрый и милый человек", — рассказывал инсайдер.

