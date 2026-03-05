Брітні Спірс арештували: чим вона завинила (фото)

Американську співачку Брітні Спірс заарештували поліцейські 5 березня. Сталося це в Каліфорнії сьогодні вночі.

Зірку затримали за водіння в нетверезому стані. Повідомляється, що Брітні вже відпустили з-під варти. Про це пише Variety.

Брітні Спірс арештували

Спірс, яка була за кермом авто, зупинили поліцейські в окрузі Вентура, штат Каліфорнія, США. Знаменитість закували в кайданки Каліфорнійські дорожні патрулі близько 21:30, а вночі, близько 3:00, уже було складено арешт.

Пізніше Брітні звільнили. А судове засідання призначили на 4 травня. Після цієї події артистка видалила свій акаунт в Instagram.

Що відбувається з Брітні Спірс

Раніше ЗМІ дізналися нові подробиці про те, що психічний стан зірки не на жарт лякає її близьких. Зазначалося, що більшість часу Брітні проводить у своєму будинку в Лос-Анджелесі одна, рідко виходячи в світ.

Єдиним зв'язком із зовнішнім світом для Спірс залишається Instagram, де вона продовжує публікувати дивні відео, які викликають тривогу за неї у фанатів.

"Її поведінка така сама, як в інтернеті, — є моменти ясності й моменти, коли здається, що вона немов на американських гірках. Вона все ще найдобріша і наймиліша людина", — розповідав інсайдер.

