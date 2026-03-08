"Мы будем танцевать на могиле Путина": как рейв-культура стала формой сопротивления в Украине

Рейв-культура в Украине, несмотря на полномасштабную войну, не исчезла. Для многих людей электронные вечеринки стали способом эмоциональной разгрузки и формой культурного сопротивления.

Война серьезно ударила по культурной жизни Украины. Многие музыкальные заведения закрылись после полномасштабного вторжения России, некоторые артисты сбежали, а другие вступили в ряды ВСУ, сообщает CNN. Однако украинцы все еще собираются вместе, чтобы отдохнуть.

Для рейверов в Closer, одном из самых известных ночных клубов Киева, электронная вечеринка — это способ забыть о войне, даже если это только на одну ночь.

"Это то, что помогает нам оставаться здоровыми. Мы считаем, что это баланс между войной и жизнью", — рассказала CNN 32-летняя Валерия Шаблий, которая посетила мероприятие Closer, посвященное Масленице — славянскому празднику, знаменующему начало весны.

Closer, занимающий бывшую ленточную фабрику, закрылся с началом войны, но снова открылся через восемь месяцев. С тех пор он проводит музыкальные мероприятия почти каждые выходные. Под постоянной угрозой ракетных ударов и ударов беспилотников, а также после суровой зимы с отключениями электроэнергии, танцы стали эмоциональным выплеском военных потрясений, считает Шаблий. Она говорит, что рейв-культура выжила в крупных городах Украины и стала мощной формой сопротивления в течение войны.

"Мы будем танцевать на могиле Путина", — сказала она.

Еще до войны украинская электронная танцевальная музыка была переплетена с культурным сопротивлением. Организаторы клубных мероприятий в разных частях Украины соглашаются, что война повлияла на рейв-культуру.

"На вечеринке больше энергии. Это очень дикая энергия", — сказал Антон Назарко, соучредитель группы Some People, которая управляет ночным клубом в Харькове.

Харьков находится всего в 30 км от российской границы, и Назарко рассказал, что украинские солдаты иногда посещают мероприятия клуба, которые обычно проходят каждые две недели.

"Утром друзья из нашей общины воюют в окопах. А вечером они приходят на нашу вечеринку. Они танцуют, будто это их последний день", — сказал он.

Ночной клуб, который расположен в здании завода холодильников советской эпохи, имеет генератор, который позволяет рейвам продолжаться во время отключений электроэнергии. Назарко сообщил, что это место также служит бомбоубежищем для местных жителей. Вместе с командой они планируют расширить центр, построив выставочный зал и кинотеатр.

"Если бы не началась война, возможно, мы бы никогда не начали реализовывать этот большой проект. Мы не знаем, как долго мы проживем ... у нас нет времени мечтать", — сказал он.

Но других суровые реалии войны отвлекли от клубной сцены Украины. Младший сержант ВСУ Даниэль Детком ранее служил стрелком и оператором беспилотника. Но до войны он был известным диджеем и продюсером техно-музыки. Его киевский коллектив электронной музыки Dots организовывал популярные вечеринки. Детком смог продолжать создавать музыку на своем ноутбуке во время службы в армии и даже устроил несколько вечеринок Dots во время отпусков с передовой.

Он сказал, что организаторы сейчас обычно обеспечивают присутствие медицинских бригад. Но из-за угрозы российских ударов он всегда берет с собой две аптечки первой помощи, когда идет на рейвы.

Однако в других аспектах война предоставила новые возможности украинским диджеям и продюсерам электронной музыки.

"Я чувствую, что сейчас происходит большой подъем для молодых артистов. Я каждый день вижу новые лица", — сказал Денис Юрченко, арт-директор киевской школы диджеев "Культура Звука".

Он рассказал, что из-за войны меньше иностранных артистов готовы ездить в Украину, чтобы играть в ночных клубах. Это обеспечивает больше места в программах мероприятий для украинских продюсеров электронной музыки, которые вдохновляются на эксперименты. Юрченко добавил, что музыкальные лейблы стремятся продвигать украинских артистов, а средства от мероприятий в ночных клубах используются для поддержки ВСУ.

