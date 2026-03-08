В Перу прогремел взрыв в ночном клубе: десятки людей пострадали

7 марта в ночном клубе Dali в перуанской провинции Трухильо вдруг прогремел мощный взрыв, в результате чего получили ранения более 30 человек, среди которых — дети.

Инцидент произошел перед рассветом в клубе, в котором находилось много людей. Случай зафиксировали в районе, который недавно страдал от вспышек насилия и преступности, сообщает издание Associated Press.

Исполнительный директор сети здравоохранения Трухильо Херардо Флориан Гомес рассказал, что по меньшей мере пятеро пострадавших в результате взрыва находятся в тяжелом состоянии. Отдельные пациенты получили ампутации и осколочные ранения, их отправили на срочные операции. Детям, которые получили ранения, было 16 и 17 лет.

Полиция не сразу смогла выяснить причину и виновников взрыва, а также возможный мотив, который был у злоумышленников. Подробностей, что именно спровоцировало инцидент, пока не раскрывают.

Очевидцы с места событий поделились СМИ, что взрыв прогремел так, как будто в ночном клубе вдруг пропал звук, после чего в людей полетели осколки стекла.

Взрыв в ночном клубе Перу: что могло стать причиной

Издание обращает внимание, что регион Ла-Либертад, где расположен город Трухильо, в котором произошел инцидент, страдает от вымогательств и незаконной добычи полезных ископаемых. В этой части страны расположен крупнейший в Перу район добычи золота, что часто становится причиной вспышек насилия. Associated Press пишет, что только за 2025 год в регионе произошло 286 взрывов.

Власти ранее заявляли, что подобные инциденты связаны со схемой вымогательства. Их воплощают преступные группировки, в частности Los Pulpos, действующие в частности в Чили и других странах региона.

Напомним, в ночь на 8 марта агентство Reuters сообщало, что в столице Норвегии возле посольства США прогремел взрыв.

Издание Hindustan Times 7 марта рассказывало, что посольство США в Багдаде обстреляли советскими ракетами "Катюша".