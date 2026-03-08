У Перу пролунав вибух у нічному клубі: десятки людей постраждали

7 березня у нічному клубі Dali в перуанській провінції Трухільйо раптом прогримів потужний вибух, внаслідок чого зазнали поранень понад 30 людей, серед яких — діти.

Інцидент стався перед світанком у клубі, в якому перебувало багато людей. Випадок зафіксували у районі, що нещодавно потерпав від спалахів насильства та злочинності, повідомляє видання Associated Press.

Виконавчий директор мережі охорони здоров'я Трухільйо Херардо Флоріан Гомес розповів, що щонайменше п'ятеро постраждалих внаслідок вибуху перебувають у важкому стані. Окремі пацієнти отримали ампутації та осколкові поранення, їх відправили на термінові операції. Дітям, які зазнали поранень, було 16 та 17 років.

Поліція не одразу змогла з'ясувати причину та винуватців вибуху, а також можливий мотив, який був у зловмисників. Подробиць, що саме спровокувало інцидент, наразі не розкривають.

Очевидці з місця подій поділилися ЗМІ, що вибух прогримів так, наче у нічному клубі раптом зник звук, після чого у людей полетіли уламки скла.

Вибух у нічному клубі Перу: що могло стати причиною

Видання звертає увагу, що регіон Ла-Лібертад, де розташоване місто Трухільйо, в якому стався інцидент, потерпає від вимагань та незаконного видобутку корисних копалин. У цій частині країни розташований найбільший у Перу район видобутку золота, що часто стає причиною спалахів насильства. Associated Press пише, що лише за 2025 рік у регіоні сталося 286 вибухів.

Влада раніше заявляла, що подібні інциденти пов'язані зі схемою вимагання. Їх втілюють злочинні угруповання, зокрема Los Pulpos, що діють зокрема у Чилі та інших країнах регіону.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня агентство Reuters повідомляло, що у столиці Норвегії біля посольства США пролунав вибух.

Видання Hindustan Times 7 березня розповідало, що посольство США в Багдаді обстріляли радянськими ракетами "Катюша".