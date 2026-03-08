Біля посольства США у столиці Норвегії прогримів потужний вибух, — Reuters (відео)

У ніч на 8 березня у столиці Норвегії, Осло, пролунав сильний вибух. Він прогримів біля посольства Сполучених Штатів Америки, після чого над територією здійнявся дим.

Інформації про постраждалих не надходило. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані місцевої поліції.

В офіційному коментарі поліції Осло йдеться, що наразі незрозуміло, що стало причиною вибуху або хто був до нього причетний, пише видання. Наразі правоохоронці ведуть діалог з американським посольством.

Норвезьке видання Verdens Gang повідомило через кілька хвилин, що після вибуху над територією посольства здійнявся дим. На місце інциденту прибуло багато поліції — щонайменше 4-5 екіпажів, а також у небі над будівлею кружляє гелікоптер.

Очевидці розповідають, що вибух був такої сили, що затрусилися будинки. Вибух чули у різних районах Осло.

"Я дивився телевізор, коли пролунав вибух, і весь будинок затрясся", — розповів очевидець.

Правоохоронці також розгорнули блокпост приблизно за 700 метрів від будівлі посольства.

Новина доповнюється…