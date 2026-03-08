Возле посольства США в столице Норвегии прогремел мощный взрыв, — Reuters (видео)

В ночь на 8 марта в столице Норвегии, Осло, прогремел сильный взрыв. Он прогремел возле посольства Соединенных Штатов Америки, после чего над территорией поднялся дым.

Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

В официальном комментарии полиции Осло говорится, что пока непонятно, что стало причиной взрыва или кто был к нему причастен, пишет издание. Сейчас правоохранители ведут диалог с американским посольством.

Норвежское издание Verdens Gang сообщило через несколько минут, что после взрыва над территорией посольства поднялся дым. На место инцидента прибыло много полиции — по меньшей мере 4-5 экипажей, а также в небе над зданием кружит вертолет.

Очевидцы рассказывают, что взрыв был такой силы, что затряслись дома. Взрыв слышали в разных районах Осло.

Відео дня

"Я смотрел телевизор, когда раздался взрыв, и весь дом затрясся", — рассказал очевидец.

Правоохранители также развернули блокпост примерно в 700 метрах от здания посольства.

Новость дополняется...