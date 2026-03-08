"Ми будемо танцювати на могилі Путіна": як рейв-культура стала формою опору в Україні

Рейв-культура в Україні, попри повномасштабну війну, не зникла. Для багатьох людей електронні вечірки стали способом емоційного розвантаження і формою культурного спротиву.

Війна серйозно вдарила по культурному життю України. Багато музичних закладів закрилися після повномасштабного вторгнення Росії, деякі артисти втекли, а інші вступили до лав ЗСУ, повідомляє CNN. Однак українці все ще збираються разом, щоб відпочити.

Для рейверів у Closer, одному з найвідоміших нічних клубів Києва, електронна вечірка — це спосіб забути про війну, навіть якщо це лише на одну ніч.

"Це те, що допомагає нам залишатися здоровими. Ми вважаємо, що це баланс між війною та життям", – розповіла CNN 32-річна Валерія Шаблій, яка відвідала захід Closer, присвячений Масляниці — слов’янському святу, що знаменує початок весни.

Відео дня

Closer, що займає колишню стрічкову фабрику, закрився з початком війни, але знову відкрився через вісім місяців. З того часу він проводить музичні заходи майже кожні вихідні. Під постійною загрозою ракетних ударів та ударів безпілотників, а також після суворої зими з відключеннями електроенергії, танці стали емоційним виплеском воєнних потрясінь, вважає Шаблій. Вона каже, що рейв-культура вижила у великих містах України та стала потужною формою опору протягом війни.

"Ми будемо танцювати на могилі Путіна", — сказала вона.

Ще до війни українська електронна танцювальна музика була переплетена з культурним опором. Організатори клубних заходів в різних частинах України погоджуються, що війна вплинула на рейв-культуру.

"На вечірці більше енергії. Це дуже дика енергія", — сказав Антон Назарко, співзасновник групи Some People, яка керує нічним клубом у Харкові.

Харків знаходиться лише за 30 км від російського кордону, і Назарко розповів, що українські солдати іноді відвідують заходи клубу, які зазвичай відбуваються кожні два тижні.

"Вранці друзі з нашої громади воюють в окопах. А ввечері вони приходять на нашу вечірку. Вони танцюють, ніби це їхній останній день", — сказав він.

Рейв у нічному клубі

Як війна змінила рейв-культуру України

Нічний клуб, який розташований у будівлі заводу холодильників радянської епохи, має генератор, який дозволяє рейвам продовжуватися під час відключень електроенергії. Назарко повідомив, що це місце також служить бомбосховищем для місцевих жителів. Разом із командую вони планують розширити центр, побудувавши виставкову залу та кінотеатр.

"Якби не почалася війна, можливо, ми б ніколи не почали реалізовувати цей великий проєкт. Ми не знаємо, як довго ми проживемо … у нас немає часу мріяти", — сказав він.

Але інших суворі реалії війни відволікли від клубної сцени України. Молодший сержант ЗСУ Даніель Детком раніше служив стрільцем та оператором безпілотника. Але до війни він був відомим діджеєм та продюсером техно-музики. Його київський колектив електронної музики Dots організовував популярні вечірки. Детком зміг продовжувати створювати музику на своєму ноутбуці під час служби в армії та навіть влаштував кілька вечірок Dots під час відпусток з передової.

Він сказав, що організатори зараз зазвичай забезпечують присутність медичних бригад. Але через загрозу російських ударів він завжди бере з собою дві аптечки першої допомоги, коли йде на рейви.

Однак в інших аспектах війна надала нові можливості українським діджеям та продюсерам електронної музики.

"Я відчуваю, що зараз відбувається великий підйом для молодих артистів. Я щодня бачу нові обличчя", — сказав Денис Юрченко, арт-директор київської школи діджеїв "Культура Звуку" .

Він розповів, що через війну менше іноземних артистів готові їздити до України, щоб грати в нічних клубах. Це забезпечує більше місця в програмах заходів для українських продюсерів електронної музики, які надихаються на експерименти. Юрченко додав, що музичні лейбли прагнуть просувати українських артистів, а кошти від заходів у нічних клубах використовуються для підтримки ЗСУ.

Ді-джей на вечірці

Нагадаємо, що 7 березня у нічному клубі Dali в перуанській провінції Трухільйо стався потужний вибух. Унаслідок нього постраждали понад 30 людей, серед них були й діти. Інцидент трапився перед світанком, коли в закладі перебувала велика кількість відвідувачів. Подія сталася в районі, який останнім часом уже переживав хвилю насильства та зростання злочинності.

Раніше ми також інформували, що українські гурти "Бумбокс" і "Без Обмежень" офіційно отримали статус критично важливих підприємств. Такий статус пояснюють їхньою роллю у сфері української культури та креативних індустрій. Відповідне рішення підкреслює стратегічне значення музичних колективів для культурного життя країни.