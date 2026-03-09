На дом Рианны напали: женщина совершила стрельбу, когда звезда находилась внутри — что известно

Посреди дня в воскресенье, 8 марта, женщина совершила нападение на дом 37-летней барбадосской певицы в Беверли-Хилз, открыв стрельбу.

Нападающая открыла огонь по дому певицы в то время, как Рианна находилась внутри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Неизвестная женщина подъехала к дому звезды на автомобиле, из которого произвела несколько выстрелов. Полиция успела ее схватить сразу после этого: очевидцы утверждают, что на вид ей не больше 30 лет.

Хотя Рианна в то время находилась дома, неизвестно, был ли там также партнер Рианны, 37-летний A$AP Rocky (Раким Ателастон Майерс), и их трое детей — трехлетний RZA, двухлетний Riot и пятимесячная Rocki. Издание обратилось за комментарием по поводу инцидента в полицию Беверли-Хилз, однако ответа не получило.

Неизвестно, что могло стать причиной стрельбы. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, какими были мотивы у нападающей.

Улицу, на которой расположен дом, как утверждают очевидцы, перекрыли. Вокруг дома Рианны установили желтую ленту.

По данным СМИ, Рианна вместе с партнером и детьми живут в особняке стоимостью 14 миллионов долларов. Она приобрела пятикомнатный дом с внутренним двором и бассейном, расположенный напротив имения Пола Маккартни, в 2021 году. Ранее это здание принадлежало Мэри Шелдон.

Напомним, в январе Рианна в Instagram выложила фотографию, где показалась в рекламе уже через три месяца после своих третьих родов.

В сентябре 2025 года Рианна стала мамой дочери: она показала кадры со своим третьим ребенком.