На будинок Ріанни напали: жінка скоїла стрілянину, коли зірка перебувала усередині — що відомо

Посеред дня у неділю, 8 березня, жінка скоїла напад на будинок 37-річної барбадоської співачки у Беверлі-Гілз, відкривши стрілянину.

Нападниця відкрила вогонь по будинку співачки у той час, як Ріанна перебувала усередині. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Невідома жінка під'їхала до будинку зірки на автомобілі, з якого здійснила кілька пострілів. Поліція встигла її схопити одразу після цього: очевидці стверджують, що на вигляд їй не більше 30 років.

Хоча Ріанна у той час перебувала вдома, невідомо, чи там також був партнер Ріанни, 37-річний A$AP Rocky (Ракім Ателастон Майєрс), та їхні троє дітей — трирічний RZA, дворічний Riot і п'ятимісячна Rocki. Видання звернулося за коментарем щодо інциденту до поліції Беверлі-Гілз, однак відповіді не отримало.

Відео дня

Невідомо, що могло стати причиною стрілянини. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, якими були мотиви у нападниці.

Вулицю, на якій розташований будинок, як стверджують очевидці, перекрили. Довкола будинку Ріанни встановили жовту стрічку.

За даними ЗМІ, Ріанна разом з партнером та дітьми мешкають в особняку вартістю 14 мільйонів доларів. Вона придбала п'ятикімнатний будинок з внутрішнім двором та басейном, що розташований навпроти маєтку Пола Маккартні, у 2021 році. Раніше ця будівля належала Мері Шелдон.

Нагадаємо, у січні Ріанна в Instagram виклала фотографію, де показалася в рекламі вже через три місяці після своїх третіх пологів.

У вересні 2025 року Ріанна стала мамою доньки: вона показала кадри зі своєю третьою дитиною.