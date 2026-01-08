Ріанна знялася в рекламі через три місяці після третіх пологів (фото)

37-річна барбадоська співачка представила нову колекцію білизни свого бренду Savage x Fenty, присвячену Дню святого Валентина. Артистка знялася в ефектних луках, натхненних образом богині кохання.

Ріанна приміряла кілька комплектів із нової лінійки, зокрема червону спідню білизну, яка підкреслила її фігуру. Світлини вона опублікувала в Instagram.

Колекція виконана у характерних для Дня Валентина відтінках, а саму зйомку стилізували під образ Афродіти — давньогрецької богині кохання і краси. Співачка позувала з розпущеним волоссям і з природним макіяжем із рожевими рум’янами, а фото вона підписала фразою про дику природу Афродіти.

Співачка Ріанна знялась в рекламі Фото: Instagram

Зазначимо, що бренд Savage x Fenty було засновано 2018 року й він здобув популярність завдяки акценту на інклюзивність. Марка пропонує широкий розмірний ряд і просуває ідею краси в усіх формах і розмірах, а сама Ріанна активно бере участь у рекламних кампаніях, підтримуючи послання про любов до себе та прийняття.

Відео дня

Ріанна знялася для реклами Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Ріанни та її партнера Ракіма Маєрса, більш відомого як A$AP Rocky, народилася донечка 13 вересня. Співачка повідомила публіку про чудову новину тільки через 1,5 тижні після народження третьої дитини.

Ріанна зізналася, що народила синів у перлах і сонцезахисних окулярах. За словами зірки, народження дітей і материнство — найкраще, що вона робила як жінка.

Крім того, співачка розплакалася після вердикту присяжних її коханому A$AP Rocky. Йому загрожувало 24 роки у в'язниці.