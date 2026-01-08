Рианна снялась в рекламе спустя три месяца после третьих родов (фото)

37-летняя барбадосская певица представила новую коллекцию белья своего бренда Savage x Fenty, посвященную Дню святого Валентина. Артистка снялась в эффектных луках, вдохновленных образом богини любви.

Рианна примерила несколько комплектов из новой линейки, в том числе красное нижнее белье, которое подчеркнуло ее фигуру. Фотографии она опубликовала в Instagram.

Коллекция выполнена в характерных для Дня Валентина оттенках, а саму съемку стилизовали под образ Афродиты — древнегреческой богини любви и красоты. Также говорится о том, что певица позировала с распущенными волосами и с естественным макияжем с розовыми румянами, а фото она подписала фразой о дикой природе Афродиты.

Певица Рианна снялась в рекламе Фото: Instagram

Отметим, что бренд Savage x Fenty был основан в 2018 году и получил популярность благодаря акценту на инклюзивность. Марка предлагает широкий размерный ряд и продвигает идею красоты во всех формах и размерах, а сама Рианна активно участвует в рекламных кампаниях, поддерживая послание о любви к себе и принятии.

Відео дня

Рианна снялась для рекламы Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

У Рианны и ее партнера Ракима Майерса, более известного как A$AP Rocky, родилась дочь 13 сентября. Певица сообщила публике о прекрасной новости только через 1,5 недели после рождения третьего ребенка.

Рианна призналась, что родила сыновей в жемчуге и солнцезащитных очках. По словам звезды, рождение детей и материнство — лучшее, что она делала как женщина.

Кроме того, певица расплакалась после вердикта присяжных ее возлюбленному A$AP Rocky. Ему грозило 24 года в тюрьме.