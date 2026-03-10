Шэрон Стоун — 68: как культовая сцена из "Основного инстинкта" изменила ее жизнь (фото)

10 марта свой день рождения отмечает одна из самых ярких звезд Голливуда — Шэрон Стоун. Актрисе, которая стала символом эротического триллера 1990-х, исполняется 68 лет. Ее имя навсегда связано с фильмом "Основной инстинкт" и сценой, вошедшей в историю кино. В то же время сама Стоун впоследствии заявила, что во время съемок этой сцены ее фактически ввели в заблуждение.

Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года в городе Мидвилл, штат Пенсильвания, США. Она росла в обычной семье, но с детства отличалась высоким интеллектом и амбициями. Стоун даже досрочно поступила в университет, где изучала искусство и литературу. Фокус рассказывает историю жизни Шэрон Стоун.

Актриса Шэрон Стоун в молодости Фото: Instagram

Прежде чем попасть в кино, она работала моделью. Ее карьера началась с рекламных контрактов и фотосессий, а затем она переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с модельным агентством. Именно модельный бизнес открыл ей двери в Голливуд.

Первые роли Стоун были небольшими. Она появлялась в фильмах и сериалах 1980-х годов, постепенно набираясь опыта. Среди ее ранних работ — роль в ленте "Вспомнить все" вместе с Арнольдом Шварценеггером. Однако настоящий прорыв в карьере актрисы произошел лишь через несколько лет.

Фильм, сделавший ее легендой

В 1992 году на экраны вышел эротический триллер "Основной инстинкт" режиссера Пола Верговена. В фильме Стоун сыграла загадочную писательницу Кэтрин Трамелл — главную подозреваемую в серии жестоких убийств. Ее партнером по съемочной площадке стал Майкл Дуглас.

Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт" Фото: Кадр из фильма

Картина быстро стала мировым хитом, а Шэрон Стоун — настоящей суперзвездой. Особенно обсуждаемой стала сцена допроса в полицейском участке, где героиня актрисы сидит перед детективами и в определенный момент перекрещивает ноги. Короткий кадр, в котором видно, что она без белья, стал одним из самых известных моментов в истории кино.

Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт" Фото: Кадр из фильма

Именно эта сцена превратила Стоун в символ сексуальной привлекательности 1990-х. Ее образ холодной, уверенной и опасной женщины стал культовым, а сам фильм вошел в список самых известных триллеров своего времени.

Скандал вокруг знаменитой сцены

Однако спустя много лет актриса заявила, что во время съемок сцены произошла ситуация, которую она считает манипуляцией. В своих интервью и мемуарах Стоун рассказывала, что режиссер убедил ее снять белье, объяснив это технической необходимостью — мол, оно может бликовать в кадре.

По словам актрисы, ей якобы сказали, что на экране ничего не будет видно. Однако во время премьерного просмотра фильма она увидела, что момент с откровенным кадром оставили в финальной версии.

Стоун признавалась, что была шокирована и даже дала пощечину режиссеру после просмотра. Актриса считала, что ее поставили в неловкое положение, ведь она не ожидала, что сцена будет выглядеть именно так.

В то же время режиссер ленты отрицал, что актрису обманули, и заявлял, что сцена была согласована. Несмотря на споры, этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых в Голливуде.

Жизнь после "Основного инстинкта"

После успеха фильма карьера Шэрон Стоун стремительно пошла вверх. Она снималась в громких проектах, среди которых — фильм "Казино" режиссера Мартина Скорсезе. За роль в этой ленте актриса получила премию "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

Актриса Шэрон Стоун Фото: Instagram

В 2000-х годах Стоун пережила серьезные проблемы со здоровьем — у нее случился инсульт, после которого пришлось фактически заново восстанавливать карьеру. Несмотря на это, она вернулась в кино и продолжила сниматься в фильмах и сериалах.

Актриса Шэрон Стоун Фото: Instagram

Сегодня Шэрон Стоун остается одной из самых известных актрис своего поколения. Она активно занимается благотворительностью, участвует в общественных инициативах и продолжает появляться на экране.

Икона Голливуда

За десятилетия карьеры Шэрон Стоун превратилась в настоящую легенду кино. Ее образ в "Основном инстинкте" до сих пор остается одним из самых узнаваемых в мировом кинематографе.

Несмотря на споры вокруг знаменитой сцены, сам фильм стал культурным феноменом, а Стоун — символом целой эпохи. И даже спустя более 30 лет после премьеры картины ее имя продолжает вызывать интерес у зрителей по всему миру.

