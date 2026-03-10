Шерон Стоун — 68: як культова сцена з "Основного інстинкту" змінила її життя (фото)

10 березня свій день народження відзначає одна з найяскравіших зірок Голлівуду — Шерон Стоун. Актрисі, яка стала символом еротичного трилера 1990-х, виповнюється 68 років. Її ім’я назавжди пов’язане з фільмом "Основний інстинкт" та сценою, що увійшла в історію кіно. Водночас сама Стоун згодом заявила, що під час зйомок цієї сцени її фактично ввели в оману.

Шерон Стоун народилася 10 березня 1958 року у місті Мідвілл, штат Пенсильванія, США. Вона росла в звичайній родині, але з дитинства вирізнялася високим інтелектом і амбіціями. Стоун навіть достроково вступила до університету, де вивчала мистецтво та літературу. Фокус розповідає історію життя Шерон Стоун.

Акторка Шерон Стоун у молодості Фото: Instagram

Перш ніж потрапити до кіно, вона працювала моделлю. Її кар’єра почалася з рекламних контрактів і фотосесій, а згодом вона переїхала до Нью-Йорка, де підписала контракт із модельним агентством. Саме модельний бізнес відкрив їй двері у Голлівуд.

Перші ролі Стоун були невеликими. Вона з’являлася у фільмах та серіалах 1980-х років, поступово набираючись досвіду. Серед її ранніх робіт — роль у стрічці "Згадати все" разом із Арнольдом Шварценеггером. Однак справжній прорив у кар’єрі актриси стався лише через кілька років.

Відео дня

Фільм, що зробив її легендою

У 1992 році на екрани вийшов еротичний трилер "Основний інстинкт" режисера Пола Верговена. У фільмі Стоун зіграла загадкову письменницю Кетрін Трамелл — головну підозрювану у серії жорстоких убивств. Її партнером по знімальному майданчику став Майкл Дуглас.

Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт" Фото: Кадр із фільму

Картина швидко стала світовим хітом, а Шерон Стоун — справжньою суперзіркою. Особливо обговорюваною стала сцена допиту в поліцейському відділку, де героїня актриси сидить перед детективами і в певний момент перехрещує ноги. Короткий кадр, у якому видно, що вона без білизни, став одним із найвідоміших моментів в історії кіно.

Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт" Фото: Кадр з фільму

Саме ця сцена перетворила Стоун на символ сексуальної привабливості 1990-х. Її образ холодної, впевненої і небезпечної жінки став культовим, а сам фільм увійшов до списку найвідоміших трилерів свого часу.

Скандал навколо знаменитої сцени

Проте через багато років актриса заявила, що під час зйомок сцени сталася ситуація, яку вона вважає маніпуляцією. У своїх інтерв’ю та мемуарах Стоун розповідала, що режисер переконав її зняти білизну, пояснивши це технічною необхідністю — мовляв, вона може відблискувати в кадрі.

За словами актриси, їй нібито сказали, що на екрані нічого не буде видно. Однак під час прем’єрного перегляду фільму вона побачила, що момент із відвертим кадром залишили у фінальній версії.

Стоун зізнавалася, що була шокована і навіть дала ляпаса режисеру після перегляду. Актриса вважала, що її поставили у незручне становище, адже вона не очікувала, що сцена виглядатиме саме так.

Водночас режисер стрічки заперечував, що актрису обманули, і заявляв, що сцена була погоджена. Попри суперечки, цей епізод став одним із найбільш обговорюваних у Голлівуді.

Життя після "Основного інстинкту"

Після успіху фільму кар’єра Шерон Стоун стрімко пішла вгору. Вона знімалася у гучних проєктах, серед яких — фільм "Казино" режисера Мартіна Скорсезе. За роль у цій стрічці актриса отримала премію "Золотий глобус" та номінацію на "Оскар".

Акторка Шерон Стоун Фото: Instagram

У 2000-х роках Стоун пережила серйозні проблеми зі здоров’ям — у неї стався інсульт, після якого довелося фактично заново відновлювати кар’єру. Попри це, вона повернулася до кіно і продовжила зніматися у фільмах та серіалах.

Акторка Шерон Стоун Фото: Instagram

Сьогодні Шерон Стоун залишається однією з найвідоміших актрис свого покоління. Вона активно займається благодійністю, бере участь у суспільних ініціативах і продовжує з’являтися на екрані.

Ікона Голлівуду

За десятиліття кар’єри Шерон Стоун перетворилася на справжню легенду кіно. Її образ у "Основному інстинкті" досі залишається одним із найвпізнаваніших у світовому кінематографі.

Попри суперечки навколо знаменитої сцени, сам фільм став культурним феноменом, а Стоун — символом цілої епохи. І навіть через понад 30 років після прем’єри картини її ім’я продовжує викликати інтерес у глядачів по всьому світу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Шерон Стоун вийшла на публіку в ефектному червоному комбінезоні.