Залог в 10 млн долларов: в США арестовали женщину, которая расстреляла дом Рианны

Сама певица с семьей находились в доме во время инцидента, но никто не пострадал. Женщина выпустила несколько пуль, повредив стены особняка и припаркованный автомобиль.

Нападавшую опознали, как 35-летнюю Иванну Лизетт Ортис. Ее арестовали и предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщает ABC News.

Залог был установлен в размере 10 225 000 долларов. Мотивы Ортис неизвестны.

В ходе воскресной стрельбы по дому было произведено несколько выстрелов, но ни один из них не попал внутрь, сообщили источники. Несколько пуль попали в наружную часть дома, а также в припаркованный перед ним автомобиль.

Источники сообщили, что подозреваемая предположительно использовала винтовку типа AR.

На аудиозаписи переговоров с диспетчерами слышно, как сотрудники полиции сообщают, что за автомобилем Tesla подозреваемой следил вертолет полиции Лос-Анджелеса до парковки торгового центра, где ее остановили и задержали патрульные.

Примечательно, но из винтовки типа AR также стреляли в Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании в 2024 году.

Фокус писал об этом сверхпопулярной в США винтовке.