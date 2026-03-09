Застава в 10 млн доларів: у США заарештували жінку, яка розстріляла будинок Ріанни

Сама співачка з родиною перебували в будинку під час інциденту, але ніхто не постраждав. Жінка випустила кілька куль, пошкодивши стіни особняка і припаркований автомобіль.

Нападницю впізнали, як 35-річну Іванну Лізетт Ортіс. Її заарештували і висунули обвинувачення в замаху на вбивство, повідомляє ABC News.

30-річну жінку заарештували після того, як вона стріляла по будинку Ріанни

Заставу було встановлено в розмірі 10 225 000 доларів. Мотиви Ортіс невідомі.

Під час недільної стрілянини по будинку було зроблено кілька пострілів, але жоден із них не потрапив усередину, повідомили джерела. Кілька куль влучили в зовнішню частину будинку, а також у припаркований перед ним автомобіль.

Джерела повідомили, що підозрювана імовірно використовувала гвинтівку типу AR.

На аудіозаписі переговорів із диспетчерами чути, як співробітники поліції повідомляють, що за автомобілем Tesla підозрюваної стежив гелікоптер поліції Лос-Анджелеса аж до паркування торгового центру, де її зупинили й затримали патрульні.

Примітно, але з гвинтівки типу AR також стріляли в Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсільванії 2024 року.

Фокус писав про цю надпопулярну в США гвинтівку. AR настільки популярна, що Консерватори навіть хотіли оголосити цю гвинтівку "національною зброєю США".