Рианна "в ужасе": женщина, совершившая нападение со стрельбой на ее дом, изложила "странные" мотивы поступка

35-летняя Иванна Ортис, совершившая нападение со стрельбой на дом певицы Рианны, незадолго до инцидента обнародовала ряд "нелепых" видеороликов, в которых она якобы аргументирует свой поступок.

Ортис на собственном YouTube-канале в ряде роликов утверждала, что Рианна "ворует" у нее, "завидует" ей и является "ведьмой" с "лицом дьявола". Об этом пишет издание The New York Post.

Ее сообщения в соцсетях напоминают обиженного по определенным причинам на певицу человека, "одержимого" мнением о Рианне. В одном из видеороликов женщина утверждает, что у певицы "дьявольское лицо".

"Рианна там вся завидует... потому что как же я... как же я... потому что ее лицо — это дьявольское. Лицо Рианны — это дьявольское", — говорит Иванна.

Иванна Ортис, которая напала на дом Рианны

В другом видеоролике она говорит, что Рианна ей на самом деле "не нравится" и что она якобы "пытается обмануть" Ортис.

"И она никогда не выпускала никакой музыки, чтобы достучаться до людей. Она выпускала свою небольшую музыку только для того, чтобы заниматься колдовством", — утверждает Иванна.

Женщина также призывает в видеороликах не слушать музыку Рианны и не следить за ней, потому что певица "ворует" у людей.

Рианна напугана из-за нападения

Инсайдеры сообщили, что Рианна находится "в ужасе" после того, как Иванна стреляла по ее дому из винтовки AR-15. Певица признается, что не понимает, почему она и ее семья стали мишенями для нападения.

"Рианна слышала выстрелы, но сначала была озадачена тем, что произошло. Даже при наличии отличной службы безопасности страшно осознавать, что нечто подобное все еще может произойти", — рассказал источник СМИ.

После стрельбы Рианне пришлось принять дополнительные меры безопасности. Инсайдеры узнали, что она в частности отменила одну из фотосессий.

Однако Рианна не единственная, кто из знаменитостей упоминается в "бессмысленных" сообщениях Ортис. Она также писала о рэперше Карди Би.

Известно, что женщина, которая напала на дом Рианны, уже ранее была задержана полицией за нападение на бывшего мужа перед их ребенком.

Стоит отметить, что 9 марта издание ABC News сообщало, что нападавшей на дом Рианны выдвинули обвинения в покушении на убийство.

О нападении на дом Рианны писало издание Daily Mail: было известно, что женщина совершила несколько выстрелов из автомобиля, когда звезда находилась дома.