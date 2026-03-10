Ріанна "в жаху": жінка, що скоїла напад зі стріляниною на її дім, виклала "дивні" мотиви вчинку

35-річна Іванна Ортіс, що скоїла напад зі стрільбою на дім співачки Ріанни, незадовго до інциденту оприлюднила низку "безглуздих" відеороликів, в яких вона нібито аргументує свій вчинок.

Ортіс на власному YouTube-каналі у низці роликів стверджувала, що Ріанна "краде" у неї, "заздрить" їй і є "відьмою" з "обличчям диявола". Про це пише видання The New York Post.

Її дописи у соцмережах нагадують ображену з певних причин на співачку людину, "одержиму" думкою про Ріанну. В одному з відеороликів жінка стверджує, що співачка має "диявольське обличчя".

"Ріанна там вся заздрить… бо як же я… як же я… бо її обличчя — це диявольське. Обличчя Ріанни — це диявольське", — каже Іванна.

Іванна Ортіс, яка напала на дім Ріанни

В іншому відеоролику вона каже, що Ріанна їй насправді "не подобається" і що вона нібито "намагається обдурити" Ортіс.

"І вона ніколи не випускала жодної музики, щоб достукатися до людей. Вона випускала свою невелику музику лише для того, щоб займатися чаклунством", — стверджує Іванна.

Жінка також закликає у відеороликах не слухати музики Ріанни та не стежити за нею, бо співачка "краде" у людей.

Ріанна налякана через напад

Інсайдери повідомили, що Ріанна перебуває "в жаху" після того, як Іванна стріляла по її будинку з гвинтівки AR-15. Співачка зізнається, що не розуміє, чому вона та її сім'я стали мішенями для нападу.

"Ріанна чула постріли, але спочатку була спантеличена тим, що сталося. Навіть за наявності чудової служби безпеки страшно усвідомлювати, що щось подібне все ще може статися", — розповіло джерело ЗМІ.

Після стрілянини Ріанні довелося вжити додаткових заходів безпеки. Інсайдери дізналися, що вона зокрема скасувала одну із фотосесій.

Проте Ріанна не єдина, хто зі знаменитостей згадується у "безглуздих" дописах Ортіс. Вона також писала про реперку Карді Бі.

Відомо, що жінка, яка напала на будинок Ріанни, вже раніше була затримана поліцією за напад на колишнього чоловіка перед їхньою дитиною.

Варто зазначити, що 9 березня видання ABC News повідомляло, що нападниці на будинок Ріанни висунули звинувачення у замаху на вбивство.

Про напад на дім Ріанни писало видання Daily Mail: було відомо, що жінка скоїла кілька пострілів з автомобіля, коли зірка перебувала вдома.