Кружевные колготки возвращаются в моду: как и с чем носить этот тренд в 2026 году (фото)

Кружевные колготки стали одним из самых заметных модных трендов этого года. Их активно носят как звезды, так и героини стритстайла, сочетая с романтичными платьями, сапогами и классическими жакетами.

Вдохновением для возвращения колготок стали как уличная мода, так и популярные костюмированные сериалы вроде "Бриджертонов" или романтические экранизации классических романов, пишет InStyle.

Кружевные колготки сочетают в себе игривость и легкость. Они добавляют образу романтичности, но при этом остаются универсальными: их можно носить и с кокетливыми платьями, и с мини-юбками для вечеринок, и даже с деловыми комплектами. Популярность тренда поддерживают и знаменитости — среди поклонниц стиля уже замечены Кендалл Дженнер и Тейлор Свифт.

Кроме того, кружевные модели часто изготавливают из легких материалов, поэтому их можно носить в течение всего года.

Пять стильных способов носить кружевные колготки

Монохромный образ

Монохром — один из самых простых и эффектных приемов в стилизации. Например, белые кружевные колготки можно сочетать с полностью белым луком: пушистым пальто, сумкой и туфлями в тон. Такой образ выглядит гармонично и подходит даже для стритстайла во время модных недель.

С высокими сапогами

Комбинация кружевных колготок и высоких сапог создает баланс между игривостью и сдержанностью. Черные колготки с черными сапогами помогают "заземлить" образ и подчеркнуть другие яркие элементы — например, мини-юбку или объемное пальто.

Как стилизовать кружевные колготы Фото: коллаж Фокус

Колготки-стремена

Модель со стременами, популярная в 80-х и 90-х годах, снова вернулась на подиумы. Такие колготки легко вписываются как в спортивный стиль, так и в более элегантные образы. Их можно сочетать с платьем-жакетом, каблуками и акцентной шляпой.

Яркий акцент

Цветные кружевные колготки — отличный способ добавить образу выразительности. Например, они могут оживить классическое черное платье. Для максимального эффекта стилисты советуют подбирать обувь в том же цвете.

Как стилизовать кружевные колготы Фото: коллаж Фокус

С лоферами

Сочетание кружевных колготок с лоферами добавляет образу элегантности, не делая его слишком формальным. Мини-юбка, кожаная куртка и стильная сумка создают универсальный городской лук — от ежедневных дел до вечерних встреч.

Редженси-ревивал

Еще один популярный способ стилизовать кружевные колготки — вдохновение эпохой Редженси, которую популяризировали сериал "Бриджертон" и новые экранизации классических романов. В таком образе колготки становятся центральным элементом стиля.

Их сочетают со структурированными костюмами из двух частей, романтичными платьями с рюшами или даже бальными платьями. Дополнить образ помогут банты, перчатки и элегантные туфли на каблуке — так легко воссоздать атмосферу исторической романтики в современном гардеробе.

Как стилизовать кружевные колготы Фото: коллаж Фокус

