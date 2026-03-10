Мереживні колготки повертаються в моду: як і з чим носити цей тренд у 2026 році (фото)

Мереживні колготки стали одним із найпомітніших модних трендів цього року. Їх активно носять як зірки, так і героїні стрітстайлу, поєднуючи з романтичними сукнями, чоботами та класичними жакетами.

Натхненням для повернення колготок стали як вулична мода, так і популярні костюмовані серіали на кшталт "Бріджертони" чи романтичні екранізації класичних романів, пише InStyle.

Мереживні колготки поєднують у собі грайливість і легкість. Вони додають образу романтичності, але водночас залишаються універсальними: їх можна носити і з кокетливими сукнями, і з мініспідницями для вечірок, і навіть із діловими комплектами. Популярність тренду підтримують і знаменитості — серед прихильниць стилю вже помітили Кендалл Дженнер та Тейлор Свіфт.

Крім того, мереживні моделі часто виготовляють із легких матеріалів, тому їх можна носити протягом усього року.

П’ять стильних способів носити мереживні колготки

Монохромний образ

Монохром — один із найпростіших і найефектніших прийомів у стилізації. Наприклад, білі мереживні колготки можна поєднати з повністю білим луком: пухнастим пальтом, сумкою та туфлями в тон. Такий образ виглядає гармонійно і підходить навіть для стрітстайлу під час модних тижнів.

З високими чоботами

Комбінація мереживних колготок і високих чобіт створює баланс між грайливістю та стриманістю. Чорні колготки з чорними чоботами допомагають "заземлити" образ і підкреслити інші яскраві елементи — наприклад, мініспідницю або об’ємне пальто.

Як стилізувати мереживні колготи Фото: колаж Фокус

Колготки-стремена

Модель зі стременами, популярна у 80-х і 90-х роках, знову повернулася на подіуми. Такі колготки легко вписуються як у спортивний стиль, так і в більш елегантні образи. Їх можна поєднати з сукнею-жакетом, підборами та акцентним капелюхом.

Яскравий акцент

Кольорові мереживні колготки — чудовий спосіб додати образу виразності. Наприклад, вони можуть оживити класичну чорну сукню. Для максимального ефекту стилісти радять підбирати взуття в тому ж кольорі.

Як стилізувати мереживні колготи Фото: колаж Фокус

З лоферами

Поєднання мереживних колготок із лоферами додає образу елегантності, не роблячи його занадто формальним. Мініспідниця, шкіряна куртка та стильна сумка створюють універсальний міський лук — від щоденних справ до вечірніх зустрічей.

Редженсі-ревівал

Ще один популярний спосіб стилізувати мереживні колготки — натхнення епохою Редженсі, яку популяризували серіал "Бріджертон" та нові екранізації класичних романів. У такому образі колготки стають центральним елементом стилю.

Їх поєднують зі структурованими костюмами з двох частин, романтичними сукнями з рюшами або навіть бальними сукнями. Доповнити образ допоможуть банти, рукавички та елегантні туфлі на підборах — так легко відтворити атмосферу історичної романтики в сучасному гардеробі.

Як стилізувати мереживні колготи Фото: колаж Фокус

