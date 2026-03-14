Какую собаку завести, если в семье есть ребенок: ветеринары назвали наименее агрессивные породы (фото)

Выбор идеальной собаки для семьи — непростая задача. Нужно учитывать много факторов, но одним из важнейших является уровень агрессивности животного. Ведь семьи обычно хотят иметь собаку, которая сможет защитить близких, но при этом не будет представлять для них угрозы.

Из-за большого количества пород бывает сложно понять, какая именно подойдет лучше всего. Чтобы помочь будущим владельцам, эксперты назвали шесть пород собак, которые считаются одними из наименее агрессивных и прекрасно подходят для семей, особенно тех, где есть дети, пишет Parade Pets.

По словам ветеринара Эйми Уорнер, важно помнить, что характер собаки формируется не только породой. На него влияют генетика, ранняя социализация, воспитание и среда, в которой растет животное. При этом некоторые породы исторически выводились как компаньоны для людей, поэтому они имеют более спокойный и дружелюбный характер.

Відео дня

Многие из этих пород также высоко оценивает Американский кинологический клуб (AKC) как собак, которые хорошо ладят с детьми.

Лабрадор ретривер

Лабрадоры уже много лет остаются одними из самых популярных семейных собак в мире. Они известны своим дружелюбием, терпеливостью и любовью к людям.

Эта порода легко адаптируется к жизни в семье, хорошо относится к детям и охотно выполняет команды хозяев. Лабрадоры активны, игривы и нуждаются в регулярных прогулках и физических нагрузках.

Характеристики породы:

характер: активный, дружелюбный, открытый;

рост: 54-62 см;

вес: 25-36 кг;

продолжительность жизни: 11-13 лет.

Порода лабрадор ретривер Фото: Unsplash

Ньюфаундленд

Ньюфаундленды — одни из самых больших собак в мире, но их характер считается чрезвычайно ласковым. Несмотря на внушительные размеры, эти собаки известны своей добротой, преданностью и терпеливостью.

Исторически их использовали как спасательных собак на воде, поэтому они имеют сильную связь с людьми и естественную склонность помогать. Ньюфаундленды хорошо ладят с детьми и могут быть очень заботливыми к членам семьи.

Характеристики породы:

характер: преданный, спокойный, терпеливый;

рост: 66-71 см;

вес: 45-68 кг;

продолжительность жизни: 9-10 лет.

Порода ньюфаундленд Фото: Unsplash

Мопс

Мопсы — небольшие собаки с большим сердцем и яркой личностью. Их выводили как компаньонов для людей, а не для охраны или охоты, поэтому они обычно очень ориентированы на общение с хозяином.

Эти собаки любят играть, проводить время с семьёй и с удовольствием отдыхают рядом с людьми. Однако владельцам стоит помнить, что из-за особого строения морды мопсы могут иметь проблемы с дыханием и плохо переносят жару.

Характеристики породы:

характер: обаятельный, ласковый, игривый;

рост: 25-33 см;

вес: 6-8 кг;

продолжительность жизни: 13-15 лет.

Порода мопс Фото: Unsplash

Уиппет

Уиппеты известны своей скоростью, но в то же время они очень нежные и чувствительные собаки. Они активны на прогулках, но дома часто ведут себя спокойно и любят отдыхать рядом с хозяевами.

Эта порода редко лает и хорошо реагирует на мягкое, позитивное обучение. Благодаря своему спокойному характеру уиппеты считаются отличными домашними любимцами для семей.

Характеристики породы:

характер: игривый, ласковый, спокойный;

рост: 46-56 см;

вес: 11-18 кг;

продолжительность жизни: 12-15 лет.

Порода виппет Фото: Unsplash

Кавалер кинг чарльз спаниель

Эту породу когда-то разводили как собаку-компаньона для британской знати, и она сохранила свой ласковый характер до сих пор.

Кавалеры очень привязаны к людям, любят проводить время с хозяевами и хорошо ладят с детьми и другими домашними животными. Благодаря послушанию и желанию угодить они хорошо подходят даже для тех, кто впервые заводит собаку.

Характеристики породы:

характер: нежный, ласковый, элегантный;

рост: 30-33 см;

вес: 6-8 кг;

продолжительность жизни: 12-15 лет.

Порода кавалер кинг чарльз спаниель Фото: Unsplash

Голден ретривер

Голден-ретриверы — одна из самых любимых пород в мире благодаря своему доброму характеру и уму.

Их выводили для охоты, где от собак требовали мягкого поведения, отсутствия агрессии и готовности сотрудничать с человеком. Именно эти черты сделали голденов замечательными семейными собаками. Они терпеливы, дружелюбны и легко обучаются.

Характеристики породы:

характер: умный, дружелюбный, преданный;

рост: 55-61 см;

вес: 25-34 кг;

продолжительность жизни: 10-12 лет.

Порода голден ретривер Фото: Unsplash

